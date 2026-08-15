“La gente está aguantando hambre”: Érika Zapata hizo llamado urgente y mostró cruda realidad de zonas no visibles en Chocó

El terremoto ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto a las 7:34 a. m., que tuvo una magnitud de 7,4 y el epicentro en San José del Palmar (Chocó), según el Servicio Geológico Colombiano, dejó una gran cantidad de territorios afectados.

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Como era de esperarse, el departamento de Chocó fue uno de los más damnificados luego del devastador sismo, y por esto, cientos de familias piden ayuda para reconstruir sus hogares, y encontrar a sus seres queridos, que quedaron bajo los escombros.

A este departamento, llegó la reconocida periodista Érika Zapata, quien desde allí, habló con algunos de los afectados y dio a conocer la realidad de algunas zonas que no están en el mapa de los que necesitan ayuda humanitaria.

A través de una emisión en vivo, Zapata mostró la situación de las personas en el barrio Las Palmas en Quibdó.

La tragedia en Chocó dejó más de 10.900 familias afectadas y municipios incomunicados. Foto: FOTOS: CAMILO GALVIS

“Yo estoy en este momento en el barrio Las Palmas, del municipio de Quibdó, uno de los barrios más afectados en medio de esta tragedia, este terremoto de 7,4. Acá pueden ver el estado de las viviendas, totalmente colapsadas, agrietadas, inhabitables”, dijo inicialmente.

Se sabe que desde diferentes ciudades del país han salido ayudas humanitarias, pero según lo que dijo ella, por los problemas de comunicaciones en las zonas, no a todos los lugares afectados están llegando estos apoyos. Para esta zona, la periodista afirmó que están muy cortos de recursos, y que no llega nada.

“No ha llegado aquí ni una botellita de agua, la gente está aguantando hambre, hay bebés, hay adultos mayores”, añadió.

Por último, contó que además del terremoto, por esos días se dio una fuerte lluvia, y por esto las personas tuvieron que improvisar viviendas o refugios.

“En la noche duermen en los andenes, en las aceras. Ayer llovió fuertemente, tuvieron que ir a inventar otro refugio, pero les ha tocado demasiado difícil [...] no tienen energía tampoco, no tienen ningún tipo de ayuda. la gente ya se está enfermando por esta situación: 30 viviendas totalmente colapsadas”, concluyó.

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La periodista recibió demasiados comentarios halagando y admirando su trabajo, ya que da visibilidad a la situaciones y a zonas que no están en la mira de quienes apoyan. “Erika eres la mejor, ayudando donde tiene que ser, he seguidos todos tus reportaje. Dios permita que la logística funcione y nuestras ayudas lleguen hasta allá”; “Erika sigue así, que se vea la realidad de lo que sucede”, se lee.