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Impresionantes videos del terremoto en Manizales: una de las torres de la basílica se desplomó; graves daños en edificios

Los habitantes de la zona reportaron graves efectos del movimiento telúrico que sacudió al país en la mañana de este 10 de agosto.

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Redacción Semana
10 de agosto de 2026 a las 8:44 a. m.
Así quedó la básilica de Manizales tras el temblor de este 10 de agosto
Así quedó la básilica de Manizales tras el temblor de este 10 de agosto Foto: Tomada de X @LuisGuillermoVl A.P.I.

Los colombianos que apenas se despertaban o se alistaban para salir a sus trabajos, fueron sorprendidos en la mañana de este 10 de agosto por un fuerte movimiento telúrico que se sintió en distintas partes del país. Bogotá, Medellín y otras ciudades principales sintieron con fuerza el movimiento.

Sin embargo, tras el avance de los minutos, se han conocido los estragos que sucedieron en distintas zonas del país. En Manizales, Pereira y el Eje Cafetero se vieron daños sustanciales en estructuras.