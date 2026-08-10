Los colombianos que apenas se despertaban o se alistaban para salir a sus trabajos, fueron sorprendidos en la mañana de este 10 de agosto por un fuerte movimiento telúrico que se sintió en distintas partes del país. Bogotá, Medellín y otras ciudades principales sintieron con fuerza el movimiento.

Sin embargo, tras el avance de los minutos, se han conocido los estragos que sucedieron en distintas zonas del país. En Manizales, Pereira y el Eje Cafetero se vieron daños sustanciales en estructuras.