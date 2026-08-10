Taliana Vargas se pronunció tras fuerte terremoto de 7.4 y afectaciones en Cali: compartió mensaje de su esposo, Alejandro Eder

Un movimiento telúrico de considerable intensidad fue registrado durante la mañana de este lunes, 10 de agosto, en diferentes regiones de Colombia. El sismo provocó momentos de preocupación y llevó a varios ciudadanos a abandonar temporalmente sus viviendas y sitios de trabajo.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó inicialmente que el terremoto alcanzó una magnitud de 7,4 y se produjo a las 7:34 a. m., con epicentro ubicado en San José del Palmar, Chocó. De acuerdo con los datos preliminares, el fenómeno tuvo una profundidad de 96 kilómetros, con coordenadas de 5,04° de latitud y -76,34° de longitud.

Primera réplica tras terremoto que sacudió a Colombia: nuevo movimiento fue de 4.6 grados

La intensidad del movimiento permitió que fuera percibido en distintas partes del territorio nacional. Ante esta situación, las autoridades iniciaron labores de seguimiento para determinar si se presentaron daños en infraestructura o alguna otra afectación.

El temblor también quedó registrado en redes sociales, donde ciudadanos publicaron videos sobre la manera en que se vivió el fenómeno en sus respectivas ciudades. Entre los lugares desde donde se reportó el movimiento estuvieron Manizales y Cali, con imágenes que reflejaron la preocupación generada por el sismo.

Pese a que al inicio aparecieron imágenes de escombros y daños, con el pasar de los minutos se conocieron los verdaderos resultados del terremoto. Una de las zonas que más sufrió daños fue Cali, ya que se desplomaron edificios y había personas atrapadas.

En medio del desconcierto, Taliana Vargas reaccionó a lo ocurrido en la ciudad, compartiendo un mensaje de su esposo, Alejandro Eder, alcalde de Cali. La celebridad agregó los números de ayuda para emergencias, esperando que muchos anotaran.

“Le he pedido apoyo a Bogotá y Medellín con rescatistas. Tenemos por lo menos 19 estructuras colapsadas con personas atrapadas. A la ciudadanía le informamos que estamos al frente de la emergencia. Tenemos todos los equipos de socorro activados. Por favor, reporten a la mayor brevedad cualquier situación adicional. Ya está activado el PMU de la alcaldía en la Cruz Roja”, se lee en la imagen.

Reacción de Taliana Vargas Foto: Instagram @taliavav

Esta postal de su historia fue el primer pronunciamiento, guardando silencio para difundir información relevante para ayudas y resguardo.