Taliana Vargas subió foto de la posesión presidencial y envió palabras a Ana Lucía Pineda, primera dama: “Este momento”

Taliana Vargas se ha convertido en una figura reconocida en la escena pública de Cali, no solo por su recorrido en el mundo del entretenimiento, sino también por el papel que ha asumido como esposa del alcalde Alejandro Eder. Su presencia en eventos oficiales y proyectos de carácter social le ha permitido ganar visibilidad durante la actual administración de la ciudad.

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A lo largo del gobierno de Eder, la exseñorita Colombia ha acompañado distintas iniciativas dirigidas a sectores de la población caleña, al tiempo que mantiene una constante actividad en las plataformas digitales. Allí suele mostrar aspectos de su vida personal y compartir opiniones sobre temas que generan interés entre sus seguidores.

Precisamente, sus publicaciones en redes sociales han provocado diferentes reacciones. Algunos usuarios respaldan sus mensajes, mientras otros cuestionan sus posiciones frente a determinados asuntos, convirtiéndola en una personalidad habitual dentro de las conversaciones digitales relacionadas con Cali.

En las últimas horas, Taliana volvió a llamar la atención luego de publicar una serie de contenidos en su cuenta de Instagram, los cuales estaban enfocados en la posesión presidencial. La exreina publicó una imagen durante el evento político, enviándole unas palabras directas a Ana Lucía Pineda, la primera dama.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la actriz subió una historia de la virgen de Fátima, la cual fue expuesta durante la llegada de Abelardo De La Espriella al poder. Este espacio religioso fue organizado con la esposa del presidente, por lo que le regaló unas palabras.

Según apuntó, le agradecía a Pineda por ofrecer una alabanza a la virgen en pleno espacio político, entregándole a ella el país y el futuro.

“Madre mía, Colombia entera en tu inmaculado corazón”, escribió.

“Gracias, Ana Lucía Pineda, por este momento para nuestro país”, agregó, plasmando su fervor y emoción.

Publicación de Taliana Vargas en la posesión presidencial. Foto: Instagram @talianav

De igual manera, Taliana Vargas se mostró orgullosa de Cali, compartiendo otra imagen en la que agradecía a Johanna Ortiz, diseñadora colombiana, por ser parte de este día tan especial con su trabajo.

“Te amo, Cali, te lo mereces todo. Este día fue un regalo para ti. Gracias, Johanna Ortiz, por ser Cali”, concluyó.