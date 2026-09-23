“Me enteré 20 minutos antes”: Joy rompe en llanto al hablar de la separación de Jesse y Joy

La cantante mexicana Joy Huerta habló por primera vez de manera pública tras el anuncio realizado por su hermano y compañero de agrupación, Jesse Huerta, sobre su decisión de tomarse un tiempo indefinido fuera de los escenarios.

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Durante un encuentro con medios de comunicación en Ciudad de México, la intérprete compartió detalles sobre cómo recibió la noticia, los compromisos que el dúo mantendrá vigentes hasta finales de 2026 y sus intenciones respecto a su carrera musical.

El pronunciamiento de la artista se dio en el marco de la presentación del concierto navideño ‘¿Con quién se queda el Reno?’, programado para el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional de la capital mexicana.

“Esta decisión nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional. Hoy necesito vivir a otro ritmo”. Jesse Huerta, comunicado oficial del 15 de septiembre.

Durante la conferencia de prensa, Joy Huerta reveló que no tuvo conocimiento previo de la publicación con la que su hermano comunicó su retiro temporal. Según explicó la artista, se enteró del mensaje pocos minutos antes de que se hiciera público en las plataformas digitales.

“Yo me enteré 20 minutos antes de que lo hicieran ustedes. Sigo procesando, es demasiada información. Él tiene sus motivos, sus razones; no me queda más que respetarlo. Yo no puedo hablar por él”, señaló la cantante ante las preguntas de los periodistas.

@soyemi_oficial 💔🎤 “El micrófono de mi hermano prendido y conmigo en el escenario” 🥹 Entre lágrimas, Joy se pronuncia ante los medios luego de hacerse pública la separación del exitoso dueto Jesse & Joy. 😢💔 La cantante revela que la decisión de ponerle una pausa al dúo fue tomada por su hermano Jesse, mientras que ella ha decidido continuar su camino musical en solitario. 🎶✨ Una nueva etapa comienza para Joy… ¿qué pasará con Jesse & Joy? 👀💥 #jesseyjoy #separación #joy #fyp #viral ♬ sonido original - soyemi_oficial

A pesar de la sorpresa que supuso la decisión, Joy enfatizó el respeto que siente por la determinación de su hermano, quien argumentó la necesidad de priorizar su salud mental, su bienestar emocional y la convivencia familiar.

El retiro de Jesse Huerta no será inmediato. De acuerdo con lo comunicado por el músico el pasado 15 de septiembre y reconfirmado en la rueda de prensa, el dúo cumplirá con la totalidad de los conciertos y compromisos previamente pactados hasta el 5 de diciembre de 2026.

A partir del 6 de diciembre del mismo año, la pausa de Jesse se hará efectiva.

Respecto a lo que sucederá con el proyecto musical una vez concluida esa fecha, Joy Huerta manifestó su deseo de continuar cantando y manteniendo el vínculo con el público que los ha acompañado a lo largo de dos décadas.

La vocalista dejó en claro que la continuidad de su actividad artística no implica buscar un sustituto para su hermano ni alterar la identidad del grupo. “Me muero de miedo, pero si el público quiere seguir cantando conmigo, yo quiero seguir cantando con ustedes. Eso sí, Jesse es irremplazable”, afirmó.

Formado en 2005 en Ciudad de México, el dúo Jesse y Joy se consolidó como un referente del pop en español en América Latina.

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A lo largo de más de 20 años de carrera, los hermanos Huerta han obtenido múltiples reconocimientos, incluidos premios Grammy y Latin Grammy, impulsados por composiciones que alcanzaron alto impacto radial y comercial, tales como ‘¡Corre!’, ‘Espacio Sideral’, ‘Dueles’ y ‘Con quién se queda el perro’.

La agrupación ha mantenido una relación estrecha con el público latinoamericano, realizando frecuentes giras por la región.

Ante este periodo de transición, Joy Huerta expresó su gratitud por el respaldo recibido a lo largo de los años y confió en que, tras este receso enfocado en el bienestar personal de Jesse, la dinámica del dúo pueda reanudarse en el futuro.