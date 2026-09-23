Dos equipos demandan al América de Cali por el caso Yhormar Hurtado: Santa Fe podría unirse e ir al TAS

La polémica continúa por el caso de Yhormar Hurtado en América de Cali, tras las reclamaciones por presuntas alineaciones indebidas del lateral derecho en el equipo rojo. Clubes como Boyacá Chicó e Internacional de Bogotá dan los primeros pasos, alzaron la voz y se van a demanda.

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Aparentemente, Yhormar Hurtado habría infringido el reglamento FIFA luego de disputar partidos oficiales con tres equipos diferentes en una misma temporada en año calendario. Esto se habría consumado con el Always Ready de Bolivia, Deportes Tolima y América de Cali de Colombia.

En las últimas horas se conoció que el Inter de Bogotá ya demandó ante el TAS (Tribunal de Arbitramento Deportivo) y lo que se pide son los tres puntos y una victoria 3-0 ante América de Cali por escritorio. El club Boyacá Chicó se sumará en las próximas horas y según el veredicto, el equipo vallecaucano podría verse muy perjudicado en la tabla con estas medidas o definitivamente el caso quede archivado o pueda ser castigado con multas o sanciones.

Asimismo, se conoció que equipos como Santa Fe, Alianza FC y Jaguares de Córdoba, donde Yhormar Hurtado estuvo en cancha, podrían unirse a esas demandas en próximas horas. Eso sí, de llegarse a dar una negativa para América y cada uno de estos clubes pida los puntos, el veredicto contra el gigante vallecaucano podría ser histórico y verse con una resta insólita de al menos 15 puntos.

La Dimayor ya se pronunció sobre el caso

A comienzos de agosto, la medida del Comité Disciplinario de la Dimayor fue provisional y suspendió temporalmente a Yhormar Hurtado por un período de siete días sin posibilidad de jugar en competiciones oficiales del fútbol colombiano. Casi un mes después de ese veredicto, la entidad se volvió a pronunciar y América ya sabe con exactitud las conclusiones de este caso, al menos con el ente rector en Colombia.

Como primera medida que afecta al América, el Comité Disciplinario de la Dimayor resolvió que el jugador Yhormar Hurtado quede inelegible por lo que resta de 2026.

La razón es la anteriormente mencionada: no puede jugar en tres equipos durante un año calendario. Con el club escarlata alcanzó este tope y el futbolista es quien recibe la sanción.

Por otra parte, América de Cali no perderá los puntos obtenidos con Hurtado en la cancha, razón por la cual los equipos demandantes de una fueron al TAS para resolver el caso lo antes posible.

Yhormar Hurtado es señalado de infringir una norma que dice que en un mismo año no puede jugar en tres clubes y en este 2026 militó en el Tolima, Alwais Ready y ahora en América. Foto: Cortesía América de Cali

Cabe resaltar que, así como los demandantes van al TAS, América también podrá hacerlo y apelar. El club de la ciudad de Cali fue claro al señalar que seguirá ejerciendo los mecanismos de defensa ante las instancias competentes para demostrar que no ha infringido ningún punto del reglamento.