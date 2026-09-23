Fórmula 1: decisión histórica, el Gran Premio de Azerbaiyán se adelanta al sábado; hora y canal para verlo

El Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 tendrá un cambio poco habitual en su calendario de 2026: la carrera se disputará el sábado 26 de septiembre, en lugar del tradicional domingo. La modificación responde a una fecha nacional importante para el país.

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El domingo 27 de septiembre se conmemora el Día del Recuerdo de Azerbaiyán, una jornada dedicada a recordar a los militares y personas fallecidas durante el conflicto de Nagorno-Karabaj de 2020. Debido al carácter solemne de esta fecha, la Fórmula 1 y las autoridades locales acordaron adelantar toda la actividad del Gran Premio un día.

Gran Premio de Azerbaiyán Foto: AP

Por este motivo, los entrenamientos libres comenzarán el jueves 24 de septiembre, mientras que la tercera práctica y la clasificación se realizarán el viernes 25. Finalmente, el sábado 26 llegará el momento principal: la carrera de 51 vueltas en el circuito urbano de Bakú.

El cambio convierte a Azerbaiyán en una de las carreras excepcionales del calendario de F1 que se disputan en sábado. La decisión busca permitir que el Gran Premio se celebre sin coincidir con una jornada nacional de especial significado para el país.

Actualidad del campeonato

El prodigio italiano Kimi Antonelli tiene otra oportunidad de ampliar su amplia ventaja en la lucha por el título de Fórmula 1 este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán, el primero de un tríptico que podría dejar sentenciado el campeonato.

Piloto Kimi Antonelli. Foto: AFP

Impulsado por sus ocho triunfos esta temporada y con una ventaja de 81 puntos sobre su compañero en Mercedes, George Russell, el piloto de 20 años se ha mostrado imparable y está cerca de convertirse en el primer campeón italiano desde Alberto Ascari en 1953.

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Hora y canal para ver el Gran Premio de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

Práctica #1

03:00 a. m. (COL) por Disney+.

Práctica #2

06:30 a. m. (COL) por Disney+.

Viernes 25 de septiembre

Carrera sprint

03:00 a. m. (COL) por Disney+.

Clasificación (Pole position)

07:00 a. m. (COL) por Disney+.

Sábado 26 de septiembre

Carrera

06:00 a. m. (COL) por Disney+.

*Con información de AFP.