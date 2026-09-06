El piloto italiano Kimi Antonelli, representante de la escuadra Mercedes, protagonizó una jornada memorable en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

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Tras iniciar la competencia desde el fondo de la grilla en la posición 19 por una sanción derivada del cambio de motor, el joven deportista de 20 años se adjudicó la victoria ante el público de Monza tras adelantar a su compañero George Russell a cuatro vueltas del final.

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El triunfo representó la séptima victoria de la temporada para el corredor local, quien se convirtió en el primer italiano en ganar la carrera de su país desde la gesta alcanzada por Ludovico Scarfiotti en la edición de 1966.

Estrategia en pista y consolidación en el campeonato

La remontada del automovilista de Mercedes avanzó de forma progresiva sobre el trazado italiano. En tan solo 18 giros, Antonelli alcanzó las posiciones de vanguardia y capitalizó el despliegue del coche de seguridad virtual en la vuelta 29.

Esta neutralización le permitió ingresar a pits para montar un juego de neumáticos nuevos sin perder tiempo relevante, mientras su compañero Russell continuó en pista.

Luego de recortar una diferencia de 15 segundos respecto al líder de la prueba, el italiano concretó el sobrepaso definitivo en la vuelta 50 para tomar la primera posición.

Respecto a la magnitud de la remontada en el circuito de Monza, Antonelli manifestó a través de la radio del equipo que “no me lo esperaba, gracias a todos por el apoyo; es increíble, estoy muy feliz, nunca me lo hubiese imaginado, un sueño que se cumple”.

Podio, accidente de Ferrari y rendimiento de los latinoamericanos

El podio de la jornada lo completó el británico George Russell en la segunda casilla y el neerlandés Max Verstappen en la tercera posición a bordo de su Red Bull.

En contraste, la escudería Ferrari sufrió un duro revés ante sus aficionados tras la interrupción de la carrera por 40 minutos debido a un fuerte impacto de Charles Leclerc contra el muro de contención, mientras que Lewis Hamilton finalizó en la sexta plaza.

El triunfo de Antonelli se posiciona como la segunda mayor remontada en la historia de la categoría reina. Gracias a este resultado en el Gran Premio de Italia, el piloto local amplió su ventaja en la tabla general del Mundial hasta los 66 puntos, alcanzando 267 unidades en la clasificación, al tiempo que el argentino Franco Colapinto sumó puntos al cruzar la meta en la novena posición con Alpine.

*Realizado con información de AFP*