El actor colombiano Sebastián Caicedo volvió a meterse en una conversación política que rápidamente causó comentarios en las diferentes plataformas digitales. Esta vez, Caicedo salió en defensa de Ana Lucía Pineda, esposa del presidente Abelardo De La Espriella, en medio de la polémica por el manejo de las ayudas destinadas a los damnificados por el terremoto que golpeó a Colombia.

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La controversia comenzó después de que Beto Coral publicara un video en el que cuestionó el supuesto manejo de las donaciones internacionales que llegan al país para atender a las personas afectadas por la emergencia.

Coral mencionó que había recibido una denuncia relacionada con el destino de esos recursos y señaló que, según esa versión, las ayudas tendrían que pasar por una fundación vinculada con la primera dama.

Ana Lucía Pineda primera dama en la Plaza de Bolívar. Foto: Presidencia

“Todo dinero que ingrese a Colombia en donación entra directamente a la fundación de la esposa de Abelardo De La Espriella”, afirmó Coral, aunque también aclaró que se trataba de una denuncia que había recibido y pidió explicaciones sobre el manejo de los recursos.

Este video no tardó en causar reacciones, y una de ellas fue la del actor Sebastián Caicedo, quien compartió la publicación y aprovechó para respaldar públicamente a Ana Lucía Pineda.

“Hasta ahora se enteran para qué sirve una primera dama”, escribió el actor en un mensaje que fue interpretado como una pulla hacia quienes han puesto en duda el papel de Pineda y, de paso, hacia la anterior primera dama, Verónica Alcocer.

Caicedo fue más allá y defendió el trabajo que, según su opinión, debería cumplir Pineda durante la emergencia. Para el actor, su participación estaría relacionada con la organización, gestión y distribución de las ayudas entre quienes resultaron afectados.

“Ya verán cómo la primera dama administra, gestiona y reparte equitativamente esas ayudas con todos los damnificados, que es el verdadero fin”, aseguró.

Lo que dijo el famoso actor abrió un debate en redes sobre el papel de las primeras damas y la forma en que participan en asuntos sociales durante los gobiernos.

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El comentario de Sebastián también dejó ver una comparación con la gestión de Verónica Alcocer, quien estuvo en ese rol durante el gobierno anterior.

En comentarios, los internautas respaldaron la apreciación de Caicedo: “Ellos son lo mejor que le pudo pasar a Colombia”; “Tal cual, Sebastián”; “Así se habla, apoyo total a nuestros héroes con todo el corazón y que viva Cristo Rey”, se lee.