Hace pocos días, desde Presidencia se confirmó la muerte de alias ‘Bendito menor’, señalado por las autoridades como cabecilla de la subestructura Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), todo en un operativo militar.

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Esto provocó cientos de reacciones de diferentes figuras públicas en el país, desde políticos hasta artistas y streamers como Westcol, quien tuvo la oportunidad este año de hablar con el exmandatario y el actual presidente del país.

En las últimas horas, Westcol, a través de una de sus transmisiones, habló acerca de este operativo, pero sobre todo se centró en criticar la posición del expresidente Gustavo Petro frente a este operativo.

Para Westcol, “el tipo se pasa”, y en su apreciación dejó ver que para él no existe otra forma de controlar esta situación tan delicada en el país que actuar como se hizo en el operativo contra Bendito Menor.

“Yo estaba viendo toda esa noticia, y en resumidas cuentas, llegaron en un operativo, mataron a un tipo que había extorsionado, que había matado, había robado, había hecho de todo durante un montón de años. Tenía toda la comunidad de La Guajira hasta acá arriba, que quién sabe cuántos más delitos tenía… lo matan en un operativo que organizó, pues, toda la presidencia de Abelardo y Petro sale a defender”, dijo al iniciar la conversación en el live.

Para Westcol, queda claro que desde el gobierno actual, la decisión de darle de baja a esta persona con un operativo militar fue la correcta, y mencionó que realmente no entiende cómo el exmandatario puede defender a personas como ‘Bendito menor’.

“Vea, yo de verdad, de verdad, esto sí yo lo hablo porque, ¿cómo vamos a acabar con estos bandidos si no es dándoles plomo? ¿Cómo acaba usted con una persona tan mala, que es capaz de matar, de asesinar, de robar, de hacer cualquier cosa por el beneficio propio? ¿Cómo? ¿Qué otra manera? Entonces como que él tira una explicación y decía como que: ¿Por qué, si ya están rodeados, los tienen que matar igual?”, agregó.

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Por último, el famoso streamer colombiano, con sus palabras, dejó en evidencia que no entiende cómo el expresidente puede defender más a quien mataron que a quienes arriesgaron su vida en la misión.

“Se preocupa más por el bandido que mataron que por el bienestar de los soldados de bien que están entrando a la misión. Si usted es un soldado, usted no puede esperar a que le disparen”, concluyó, dejando clara su posición y respaldando la forma de actuar del actual gobierno.