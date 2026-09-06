Horóscopo diario: Nana Calistar revela qué le espera a cada signo este domingo 6 de septiembre de 2026

Este domingo 6 de septiembre, Nana Calistar, la famosa astróloga mexicana entregó los vaticinios para cada una de las casas astrales y de esta forma, las personas pueden consultarlo para tener una guía o un acercamiento a la forma en la que se puede desarrollar su día.
Además de Nana, hay más personas que están inmersos en este mundo de la astrología, pero ella destaca en el ámbito digital por la forma tan directa y sin filtro de hablar de cambios, advertencias y más.
Horóscopo de este domingo 6 de septiembre de 2026, según Nana Calistar
- Aries
“Un viaje comienza a tomar forma y podría convertirse justamente en ese respiro que necesitas para despejar la cabeza. Este 6 de septiembre de 2026 también se marcan reuniones familiares, invitaciones o encuentros con personas que hacía tiempo no veías y que terminarán levantándote el ánimo. No rechaces todos los planes por flojera”.
- Tauro
“Una amistad podría buscarte para contarte un problema bastante personal y este 6 de septiembre de 2026 tendrás que recordar que escuchar no significa hacerte responsable de arreglarle la existencia. Puedes darle tu opinión, acompañarla y hasta prestarle el hombro para que chille a su gusto, pero no prometas soluciones que no están en tus manos”.
TAURO – HORÓSCOPO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 6, 2026
Una amistad podría buscarte para contarte un problema bastante personal y este 06 de septiembre de 2026 tendrás que recordar que escuchar no significa hacerte responsable de arreglarle la existencia. Puedes darle tu opinión,…
- Géminis
“Ya deja de tropezarte con la misma piedra y todavía regresarte para preguntarle si te extrañó. Este 6 de septiembre de 2026 necesitas romper con una rutina que te está apagando poquito a poquito. Has estado repitiendo hábitos, conversaciones y hasta formas de reaccionar que ya demostraron que no funcionan”.
- Cáncer
“Si tienes una relación que últimamente ha pasado por momentos complicados, este 6 de septiembre de 2026 será momento de preguntarte si todavía existe voluntad de ambos para reconstruir lo que se ha ido desgastando. No esperes a que la relación este más fría que nalga de pingüino para comenzar a demostrar cariño”.
CÁNCER – HORÓSCOPO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 6, 2026
Si tienes una relación que últimamente ha pasado por momentos complicados, este 06 de septiembre de 2026 será momento de preguntarte si todavía existe voluntad de ambos para reconstruir lo que se ha ido desgastando. No esperes a…
- Leo
“Este 6 de septiembre de 2026 vas a tener que bajarle dos rayitas a esa costumbre de querer que las personas reaccionen exactamente como tú esperas, porque ni son empleados tuyos ni les pagas aguinaldo. Si tienes pareja, deja de estar midiendo cada palabra, cada mensaje y cada gesto buscando encontrar un problema donde posiblemente no existe”.
- Virgo
“No permitas que vuelvan a verte de rodillas por una persona que ni siquiera sería capaz de agacharse para ayudarte a levantar. Este 6 de septiembre de 2026 llega con una energía que te obliga a recuperar dignidad, carácter y amor propio. Ya fueron demasiadas ocasiones en las que diste más de la cuenta, justificaste indiferencias y hasta inventaste pretextos”.
VIRGO – HORÓSCOPO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 6, 2026
No permitas que vuelvan a verte de rodillas por una persona que ni siquiera sería capaz de agacharse para ayudarte a levantar. Este 06 de septiembre de 2026 llega con una energía que te obliga a recuperar dignidad, carácter y amor…
- Libra
“Se vienen movimientos importantes para ti, Libra, y este 6 de septiembre de 2026 comenzarás a notar que ciertas cosas que antes parecían atoradas finalmente empiezan a caminar. Se cierra una etapa que ya dio lo que tenía que dar y se abre otra mucho más productiva, pero no quieras entrar cargando los mismos miedos, inseguridades y personas que precisamente hicieron pesada la etapa anterior”.
- Escorpio
“Deja de dar explicaciones que nadie te pidió y mucho menos andar justificando cada decisión que tomas, porque este 6 de septiembre de 2026 necesitas aprender que tu vida no es conferencia de prensa. Hay personas que preguntan demasiado no porque estén preocupadas por ti, sino porque quieren información fresca para después hacer su respectivo mitote”.
ESCORPIÓN – HORÓSCOPO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 6, 2026
Deja de dar explicaciones que nadie te pidió y mucho menos andar justificando cada decisión que tomas, porque este 06 de septiembre de 2026 necesitas aprender que tu vida no es conferencia de prensa. Hay personas que preguntan…
- Sagitario
“Te has caído tantas veces que a estas alturas ya deberías cobrar experiencia por levantarte, Sagitario. Este 6 de septiembre de 2026 comenzarás a darte cuenta de que aquella ingenuidad que antes te metía en cada fregadera está quedando atrás. Ya no eres la misma persona que creía cualquier palabra bonita ni la que justificaba a todo mundo con el clásico ‘seguramente no lo hizo con mala intención’”.
- Capricornio
“Deja de mirar lo que te falta como si fuera prueba de que la vida está en tu contra, porque este 6 de septiembre de 2026 vas a necesitar cambiar la manera en que estás enfrentando tus metas. Tienes capacidad de sobra para conseguir muchas de las cosas que deseas, pero últimamente podrías haber invertido más energía en quejarte del camino que en caminarlo”.
CAPRICORNIO – HORÓSCOPO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 6, 2026
Deja de mirar lo que te falta como si fuera prueba de que la vida está en tu contra, porque este 06 de septiembre de 2026 vas a necesitar cambiar la manera en que estás enfrentando tus metas. Tienes capacidad de sobra para…
- Acuario
“Si estás soltero o soltera no es precisamente porque te falten pretendientes, sino porque últimamente traes una puntería para escoger personas complicadas que ni Guillermo Tell. Este 6 de septiembre de 2026 tendrás que revisar porque te atrae tanto aquello que viene con problemas incluidos”.
- Piscis
“Bájale tres rayitas a ese carácter que últimamente traes más atravesado que hueso de pollo, porque este 6 de septiembre de 2026 podrías terminar discutiendo con alguien de tu familia por una verdadera fregadera. El problema no será lo que suceda, sino la manera en que respondas”.
PISCIS – HORÓSCOPO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 6, 2026
Bájale tres rayitas a ese carácter que últimamente traes más atravesado que hueso de pollo, porque este 06 de septiembre de 2026 podrías terminar discutiendo con alguien de tu familia por una verdadera fregadera. El problema no…