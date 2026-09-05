“Unos días más difíciles que otros”: Carolina Cruz habla sobre el acompañamiento familiar a su padre

La presentadora y empresaria colombiana Carolina Cruz ha vuelto a abrir un espacio de su vida personal en las redes para visibilizar el proceso que enfrenta su núcleo familiar.

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A través de una publicación en sus redes sociales, la conductora del programa de entretenimiento Día a Día dedicó unas palabras a su padre, quien fue diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer, resaltando la relevancia del acompañamiento afectivo y el valor de los instantes cotidianos en medio de esta patología neurodegenerativa.

En la publicación realizada en sus canales oficiales, Carolina Cruz compartió una fotografía junto a su padre en un entorno cotidiano. La imagen estuvo acompañada por un mensaje en el que describe el impacto del diagnóstico en la rutina familiar, así como la determinación de mantener la cercanía en el día a día.

“Aquí estoy a tu lado, unos días más difíciles que otros, pero lo que más queremos es disfrutarte. Sigues viéndome, reconociéndome, regalándome la sonrisa más hermosa y disfrutando tus pandebonos. TE AMO, TE AMAMOS”, expresó la comunicadora en su mensaje, haciendo alusión a la vigencia del vínculo afectivo y el reconocimiento mutuo a pesar del avance progresivo de la condición de salud.

La manifestación pública de la presentadora generó miles de interacciones por parte de sus seguidores y de figuras del entretenimiento, quienes reaccionaron a la postura con la que la familia ha abordado el cuidado de su familiar. Carolina Cruz ha consolidado una carrera de más de dos décadas en la televisión nacional.

Tras su paso por el Concurso Nacional de Belleza como representante del Valle del Cauca, incursionó en los medios de comunicación como conductora de formatos informativos y de variedades en canales de cobertura nacional como RCN y Caracol Televisión, posicionándose como uno de los rostros más reconocidos de la pantalla chica.

En el ámbito personal, la vida de la comunicadora suele despertar el interés del público.

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Dentro de su estructura familiar cercana se encuentra también su hermano, Iván Cruz Osorio, profesional en Administración de Empresas egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Según declaraciones previas entregadas por él mismo en entrevistas de prensa, tras colaborar durante un período en la gestión de las empresas de la presentadora, tomó la decisión de radicarse en la ciudad de Miami, Estados Unidos, donde desarrolla su carrera profesional tras vincularse a una oferta laboral en el exterior.

A través de sus redes sociales, Carolina también ha mostrado que, pese a las dificultades que puede traer una enfermedad como esta, existen espacios llenos de cariño, conexión y felicidad.