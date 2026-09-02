Quién era Jonathan Meléndez, integrante de famosa banda que fue asesinado junto a su esposa embarazada y su hija

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido en la industria musical como Honas y cofundador de la reconocida agrupación mexicana de indie rock Camilo Séptimo, fue hallado sin vida junto a su esposa, su hija de tres años y una empleada doméstica en su residencia en el Estado de México.

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Nacido el 7 de abril de 1988 en Ciudad de México, Jonathan Samuel Meléndez Ochoa desarrolló una carrera profesional que transitó por el diseño publicitario antes de volcarse por completo a la producción y composición musical.

En 2013, junto a Manuel Mendoza y Erik Vázquez, fundó la agrupación Camilo Séptimo, proyecto que con los años se posicionó como un referente del synthpop y el indie rock en español.

A lo largo de su carrera, el músico se presentó en escenarios de alto perfil en la región, incluyendo el Palacio de los Deportes, el Auditorio Nacional de México y festivales internacionales como el Vive Latino y Tecate Pa’l Norte, además de haber realizado múltiples giras que conectaron con audiencias de diversos países de América Latina.

El asesinato de Meléndez, ocurrido el martes 1 de septiembre, generó conmoción en la escena musical latinoamericana. Las autoridades locales confirmaron la detención de dos presuntos responsables vinculados comercialmente con el artista.

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Policía Municipal, los hechos se registraron entre las 5:30 p. m. y las 7:40 p. m. del martes 1 de septiembre, en un inmueble del fraccionamiento Grand Viure, ubicado en la zona de Bosque Esmeralda, municipio de Atizapán de Zaragoza.

El hallazgo se produjo tras un llamado de alerta recibido por las autoridades locales a las 11:50 p. m.

Al ingresar a la vivienda, los agentes confirmaron el deceso de cuatro personas: Jonathan Meléndez (38 años), su esposa Ana Paula (35 años y con un embarazo de cinco meses), la hija de ambos (3 años) y una joven de 21 años que se desempeñaba como trabajadora del hogar. Asimismo, la mascota de la familia fue encontrada muerta en el lugar.

Según las primeras diligencias periciales, las víctimas se encontraban maniatadas y presentaban disparos con arma de fuego.

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El único sobreviviente del suceso fue un menor de seis años, hijo de la pareja, quien fue localizado en el inmueble sin signos de violencia física y puesto bajo resguardo de las instituciones de protección infantil y familiares.

La Fiscalía del Estado de México informó este miércoles sobre la detención de dos hombres identificados como Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’, señalados como presuntos responsables del múltiple homicidio.

Las investigaciones preliminares señalan que Diego Sebastián ‘N’ mantenía un vínculo comercial directo con Meléndez, al ser su socio en un negocio de arrendamiento de propiedades a través de plataformas digitales como Airbnb.

Dado que las puertas de acceso a la vivienda no registraban señales de forcejeo ni violencia, las autoridades contemplan la hipótesis de que los agresores ingresaron al domicilio aprovechando la relación de confianza existente.

Aun cuando algunas versiones periodísticas locales sugieren posibles disputas de carácter económico como desencadenante del ataque, la Fiscalía no ha establecido un móvil definitivo de manera formal y ha precisado que el proceso de investigación continúa en desarrollo para esclarecer la totalidad de las circunstancias.