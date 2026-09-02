Terror en México: asesinan a músico, su esposa embarazada y su hija en su propia casa

La muerte del músico mexicano Jonathan Meléndez, integrante fundador de la banda de synth pop e indie rock Camilo Séptimo, ha causado conmoción en México.
El artista fue asesinado junto con su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora doméstica dentro de su residencia en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, en un crimen por el que ya fueron detenidas dos personas, entre ellas un socio de la víctima.
Meléndez, de 38 años, era tecladista, compositor y productor musical. Según las autoridades mexicanas, fue hallado sin vida la noche del martes en un departamento ubicado en una exclusiva zona residencial conocida como Zona Esmeralda, en la periferia de Ciudad de México.
Junto a él fueron encontrados los cuerpos de su esposa, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; de su hija pequeña, y de una mujer de 21 años que trabajaba en la vivienda.
La investigación también reveló que un niño de seis años sobrevivió al ataque. El menor fue encontrado dentro del inmueble sin signos de violencia y posteriormente quedó bajo el cuidado de familiares. Además, la mascota de la familia fue hallada muerta en el lugar.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, dos de las víctimas estaban atadas y varias presentaban heridas de bala. Las autoridades estiman que el crimen ocurrió entre las 5:30 y las 7:40 de la tarde del martes, aunque los cuerpos fueron descubiertos horas después tras una alerta a la policía.
Pocas horas después del hallazgo, las autoridades capturaron a dos presuntos responsables.
Uno de ellos fue identificado como Diego Sebastián ‘N’, socio comercial de Meléndez y considerado por los investigadores como probable autor del múltiple homicidio. El segundo detenido fue identificado como Gerardo ‘N’.
Ambos fueron arrestados en una operación conjunta entre fuerzas estatales y federales.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, señaló que las investigaciones apuntan a que uno de los detenidos aprovechó la relación de confianza que mantenía con la familia para ingresar al domicilio.
Diversos medios mexicanos reportan que una de las principales líneas de investigación está relacionada con un posible robo, aunque las autoridades todavía no han informado oficialmente el móvil definitivo del crimen.
Camilo Séptimo, banda fundada en 2013 y una de las agrupaciones más reconocidas de la escena alternativa del país, acumula millones de reproducciones en plataformas digitales y se consolidó como referente del synth pop latinoamericano durante la última década.
Con información de AFP.