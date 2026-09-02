Secretario de Energía de EE. UU. firmó histórico acuerdo petrolero con Delcy Rodríguez. Así fue el evento

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, calificó este miércoles como “un día histórico” la transformación de Venezuela y la expansión de las posibilidades para el pueblo venezolano, durante la reunión que sostuvo con la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores.

El funcionario estadounidense destacó los acuerdos alcanzados entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos y aseguró que estos contemplan miles de millones de dólares de inversión y la creación de “muchísimos empleos”. Wright señaló que los convenios son esenciales para comenzar a traer la paz, la oportunidad y la prosperidad para todos en Venezuela. También destacó el trabajo desarrollado durante los últimos meses entre los equipos de negociación de Delcy Rodríguez y Estados Unidos.

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El secretario Wright recordó que hace siete meses viajó para conocer a la presidenta Rodríguez y a su equipo, con quienes trabajó durante una semana para mejorar las oportunidades de los venezolanos. Durante el encuentro también estuvieron el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao; y el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón.

Wright sostuvo que la energía representa el “catalizador para dar impulso a la economía de Venezuela” y afirmó que la propuesta debe replicarse en todo el continente. El funcionario también explicó que la misión del presidente Trump en Venezuela es “traer la paz, la libertad, la oportunidad y la prosperidad al pueblo de Venezuela”.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dan la mano durante la firma de un acuerdo petrolero en el Palacio Presidencial de Miraflores, Caracas. Foto: AFP

En paralelo, el país formalizó acuerdos con Chevron, Eni y GE Vernova para ampliar la producción petrolera, desarrollar yacimientos y recuperar infraestructura eléctrica. En el caso de Chevron, los contratos de las empresas mixtas Petroboscán, Petropiar y Petroindependencia fueron adecuados a la legislación de hidrocarburos reformada en enero y al nuevo régimen fiscal y jurídico venezolano.

Chevron anunció inversiones superiores a USD 7.000 millones durante los próximos cinco años y prevé elevar su producción en Venezuela hasta unos 600.000 barriles diarios, aproximadamente el doble del nivel registrado por sus operaciones en 2026.

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Por su parte, PDVSA suscribió con la italiana Eni un contrato de participación productiva para el desarrollo del bloque Junín 5, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco. Además, como parte del paquete energético, PDVSA firmó con GE Vernova una alianza estratégica para recuperar instalaciones eléctricas utilizadas por la industria petrolera y se alcanzó otro acuerdo con Corpoelec para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional venezolano.

Vestida con un traje blanco, Rodríguez agradeció a Trump por el histórico acuerdo y señaló que beneficiará a ambas naciones. “Cuando yo hablo de incrementar producción, hablo del bienestar del pueblo venezolano”, dijo Rodríguez.

Delcy Rodríguez. Foto: AFP

“Estamos hablando del futuro de Venezuela y hoy también hemos suscrito acuerdos de exploración. Entramos en una nueva etapa de exploración de nuevos campos y nuevas oportunidades para Venezuela”, añadió la mandataria interina.

Estos acuerdos contemplan nuevas concesiones en la Faja del Orinoco y términos legales, fiscales y comerciales actualizados, indicó la empresa en un comunicado.

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El gobierno de Venezuela asegura que la producción de petróleo aumentó casi un 30 % desde el derrocamiento de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero. Sin embargo, la cifra aún es lejana a los 3 millones de barriles diarios que Venezuela llegó a producir a finales del siglo pasado.

*Con información de AFP.