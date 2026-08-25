Desde cárceles hasta petróleo: los anuncios de Delcy Rodríguez al cumplirse dos meses de los terremotos en Venezuela

Dos meses después de los terremotos que golpearon a Venezuela el 24 de junio y dejaron miles de víctimas y daños en varias regiones del país, la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, presentó una amplia agenda de medidas que combina la reconstrucción de las zonas afectadas con anuncios en materia económica, seguridad, sistema penitenciario, servicios públicos y diálogo político.

Durante un mensaje dirigido al país, Rodríguez aseguró que su administración continuará con los programas de recuperación tras la emergencia, pero también planteó una serie de acciones que buscan impulsar la economía, reformar instituciones estatales y consolidar el proceso de transición política iniciado tras la salida de Nicolás Maduro del poder.

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Uno de los anuncios más destacados estuvo relacionado con el sistema penitenciario. Rodríguez informó que más de mil personas han sido liberadas y que miles de detenidos han recibido beneficios procesales dentro de un programa gubernamental orientado a la reinserción social. Asimismo, señaló que se adelantará una revisión de las condiciones carcelarias en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja.

En materia de seguridad, la mandataria anunció la eliminación progresiva de las alcabalas o puestos de control policial instalados en las ciudades venezolanas. Según explicó, estos mecanismos serán reemplazados por esquemas de patrullaje y vigilancia que, a juicio del gobierno, permitirán una presencia policial más eficiente y menos invasiva para los ciudadanos.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela Foto: X/prensapresidencial

En materia económica, Rodríguez afirmó que la brecha entre las distintas tasas de cambio se ha reducido en las últimas semanas y aseguró que el objetivo es seguir disminuyéndola para ofrecer mayor estabilidad a consumidores y empresas. La dirigente sostuvo que una menor volatilidad cambiaria facilitará la planificación de inversiones y contribuirá a contener presiones sobre los precios.

En el sector energético, destacó que la producción petrolera venezolana supera actualmente los 1,23 millones de barriles diarios, una cifra que representa uno de los niveles más altos registrados por el país en los últimos años. Además, anunció la firma de decenas de acuerdos estratégicos en petróleo y gas destinados a atraer inversiones y ampliar la capacidad productiva.

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Las promesas también incluyeron metas concretas para la reconstrucción de las zonas devastadas por los sismos. Rodríguez aseguró que cientos de viviendas ya han sido entregadas o rehabilitadas y prometió que más de 4.000 familias recibirán soluciones habitacionales antes de finalizar el año.

La recuperación de los servicios públicos figura igualmente entre las prioridades del gobierno. Según explicó, continúan las labores para restablecer plenamente la infraestructura eléctrica, los sistemas de agua potable, los centros educativos, la red vial y los servicios de salud afectados por los terremotos. También anunció nuevos proyectos para incrementar la capacidad de generación eléctrica del país.

Delcy Rodríguez habló sobre la entrega de viviendas a los afectados. Foto: @MirafloresAM

Otro de los compromisos presentados fue la simplificación de trámites estatales mediante la digitalización de servicios públicos y la reducción de requisitos burocráticos. El gobierno busca que los ciudadanos puedan realizar más procedimientos de manera virtual y sin necesidad de presentar documentos que ya reposan en bases de datos oficiales.

En el ámbito internacional, Rodríguez aseguró que Venezuela trabaja para fortalecer sus vínculos con organismos financieros multilaterales y continuar ampliando sus relaciones diplomáticas y comerciales. Según afirmó, el país requiere acceso a financiamiento, inversión y cooperación para acelerar la recuperación económica.

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La mandataria también reiteró su disposición a mantener contactos con sectores de la oposición y profundizar espacios de diálogo político, argumentando que la reconstrucción nacional requiere acuerdos entre distintos actores del país.