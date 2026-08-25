Así es la dura respuesta que Canadá le dará a Estados Unidos por imposición de nuevos aranceles de Trump

Canadá anunciará el martes su respuesta a los nuevos aranceles del presidente estadounidense Donald Trump, en un paso más hacia la guerra comercial entre estos socios fronterizos.

El gobierno canadiense adelantó el lunes por la noche que los ministros de Finanzas, Industria, Trabajo y otros funcionarios ofrecerán una rueda de prensa en Ottawa para detallar la respuesta de Canadá a los nuevos gravámenes.

En un comunicado difundido a última hora del lunes, Ottawa señaló que los responsables “anunciarán nuevas medidas para proteger y apoyar a los trabajadores y las empresas” del país en “estos tiempos difíciles”.

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Estados Unidos y Canadá fracasaron el viernes en sus negociaciones para lograr un acuerdo que evitase la imposición de nuevos aranceles de 50% de parte de la administración Trump a una serie de productos canadienses.

Estos aranceles entraron en vigor el fin de semana. Se aplican sobre productos canadienses valorados en unos 20.000 millones de dólares y representan 5,5% de las exportaciones totales de Canadá hacia su vecino.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Foto: AP/Getty Images

El mandatario estadounidense agregó el lunes que duplicaría los aranceles una serie de productos del sector automotor de Canadá a partir de 2027, en plena escalada tarifaria entre estos dos socios.

Actualmente, los aranceles a los automóviles son de 25 % si no incluyen materiales estadounidenses en su fabricación, mientras que las importaciones de acero ya tienen en general tasas de 50 %.

El primer ministro Mark Carney declaró que Canadá impondrá a partir del 8 de septiembre aranceles de represalia a Estados Unidos, al desechar lo que consideró como un “mal acuerdo”.

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Carney dijo el lunes que el objetivo de las conversaciones comerciales con Washington “siempre ha sido obtener el mejor acuerdo para los canadienses, nunca un acuerdo a cualquier precio o en cualquier plazo”.

Pero el primer ministro agregó que durante las negociaciones “los estadounidenses querían destruir nuestras principales industrias (...) mediante condiciones injustas”, dijo. “Esa es una de las principales razones por las que dijimos no”.

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Carney añadió que, pese al progreso hacia un pacto, “ese impulso se revirtió” al final, y recalcó que fortalecer la producción interna y diversificar el comercio exterior ha sido “el Plan A desde el principio”. Aseguró que Canadá ha fortalecido otras alianzas comerciales, en particular en Asia o con la Unión Europea.

Durante el fin de semana, Carney señaló que Washington también quería imponer restricciones de último minuto a los acuerdos comerciales de Canadá con otros países. También hicieron “amenazas contra la lengua francesa” y la “cultura quebequense”, la provincia francófona en el este de Canadá.

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El vicepresidente estadounidense, JD Vance, atribuyó el lunes la ruptura del acuerdo a “exigencias irrazonables de última hora” de Canadá. Estados Unidos es, de lejos, el mayor socio comercial de Canadá, y las exportaciones canadienses a su vecino representan un 70% del total.

Los aranceles de Trump ya impactan en sectores clave de la economía canadiense, como las industrias del acero y la automotriz. Canadá es el segundo mayor socio comercial de Estados Unidos en bienes este año, por detrás de México, según datos de la oficina del censo.

Con información de AFP.