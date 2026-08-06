Crisis de popularidad de Donald Trump: su aprobación cae a su peor nivel en ambos mandatos

La aprobación del presidente Donald Trump alcanzó este lunes su nivel más bajo desde que asumió la presidencia por segunda vez, con una desaprobación que roza el 60 % y un índice total de aprobación de -20,6 puntos, el peor registro de cualquiera de sus dos mandatos, según Silver Bulletin del analista Nate Silver. El dato supera incluso el mínimo de su primer mandato, que fue de -19 puntos tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Solo el 21 % de los estadounidenses aprueba fuertemente la gestión de Trump, mientras su desaprobación está a punto de romper el umbral del 60 %, según Silver Bulletin. En términos comparativos, en el mismo punto de su primer mandato, Trump tenía un índice neto 9,3 puntos más alto, de -11,3.

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El promedio de encuestas de USPollingData sitúa la aprobación de Trump en el 38,2 % frente a una desaprobación del 59,1 %, un saldo neto de -20,9 puntos para el mandatario. La aprobación entre votantes independientes, el grupo más determinante en elecciones, es del 34 %, por debajo del 36 % que precedió a la oleada demócrata de 2018, cuando el partido ganó 41 escaños en la Cámara de Representantes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desciende del Air Force One en el Aeropuerto Municipal de Morristown, Nueva Jersey. Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

Gallup, por su parte, registró en agosto una leve recuperación respecto a julio: el 40 % de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump, tres puntos más que el 37 % de julio. La aprobación entre republicanos es del 93 %, entre independientes del 35 % y entre demócratas del 1 %.

Solo el 37 % de los adultos estadounidenses aprueba el manejo de Trump de la economía, cifra que se mantiene igual que en julio. En política exterior, el 39 % aprueba su gestión, dos puntos menos que el mes anterior.

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La caída en la aprobación del presidente republicano sigue casi los indicadores de preocupación económica, particularmente el alza de precios derivada de los aranceles que los consumidores comenzaron a sentir en el primer trimestre de 2026 y que se terminó de acelerar en el segundo. La inflación llegó al 4,5 %, generando alerta en los mercados y la ciudadanía.

Donald Trump enfrenta un duro revés en su popularidad. Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

La popularidad de Trump ha seguido un camino descendente desde su regreso al poder, según lo registrado por dicha firma. Comenzó su segundo mandato con una aprobación del 47 % en enero de 2025, cayó gradualmente a lo largo del año, tocó un primer mínimo del 38,1 % en mayo de 2026 y tuvo una leve recuperación en junio y julio antes de volver a caer a nuevos mínimos en las últimas semanas.

Desde su inauguración en enero de 2025, el voto genérico del Congreso se ha movido aproximadamente seis puntos hacia los demócratas, en un patrón que analistas vinculan directamente al deterioro en la aprobación presidencial.

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Solo el 25 % de los estadounidenses tiene una opinión favorable del Congreso, cerca de mínimos históricos, según Pew Research. Y el indicador de “rumbo correcto o rumbo equivocado” del país muestra que una mayoría de los estadounidenses considera que el país va por mal camino, todo esto a meses de las elecciones intermedias donde se espera que el Partido Republicano pierda el control de la Cámara de Representantes.