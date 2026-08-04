Los demócratas mantienen una ventaja de entre seis y siete puntos sobre los republicanos en las encuestas para el Congreso, a tres meses de las elecciones intermedias o de mitad de periodo del 3 de noviembre, según los principales agregadores de sondeos. Es la mayor ventaja del partido desde 2018, año en que ganaron cuarenta escaños y recuperaron la Cámara de Representantes.

Al 3 de agosto, el promedio ponderado de FiftyPlusOne ubica a los demócratas con el 49,5 % frente al 43,5 % de los republicanos del presidente Donald Trump. El agregador USPollingData sitúa la ventaja en siete puntos, con 48,1 % frente al 41,1 % republicano.

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La encuesta más reciente, de YouGov para The Economist, realizada entre el 1 y el 4 de agosto, encontró que el 43,7 % de los votantes planea votar demócrata frente al 38,4 % que prefiere a los republicanos. Entre los independientes, la brecha es mayor: 38,2 % para los demócratas frente a solo el 26 % para los republicanos.

Donald Trump podría perder el control de la Cámara de Representantes. Foto: Getty Images

La aprobación de Trump se ubica en torno al 40 % con una desaprobación del 57 %, según el promedio de Decision Desk HQ. La encuesta de YouGov para The Economist muestra que el 55 % de los votantes desaprueba su gestión frente al 41 % que la aprueba, con un dato llamativo de que el 12 % de quienes votaron por Trump en 2024 ahora desaprueban su desempeño.

Los hombres siguen inclinándose por los republicanos, pero el margen se redujo de once puntos al inicio del mandato a apenas cuatro puntos actualmente, un giro de siete puntos en diecisiete meses. Los votantes sin título universitario cruzaron al territorio demócrata por primera vez en este ciclo, después de respaldar a los republicanos por ocho puntos al inicio del mandato de Donald Trump.

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En política económica, los votantes están casi divididos. El 37 % dice coincidir más con los demócratas y 36 % con los republicanos. Solo el 25 % de los estadounidenses tiene una opinión favorable del Congreso, cerca de mínimos históricos.

Donald Trump. Foto: AP Photo/Alex Brandon

Con esa ventaja en el voto, los demócratas son considerados favoritos o están en escenario de empate técnico para recuperar la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen actualmente 222 escaños frente a 213 de los demócratas. El líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, aspira a repetir el resultado de 2018.

En el Senado, el panorama es más complejo para los demócratas. Esto, ya que el mapa proyecta 47 escaños demócratas frente a 53 republicanos, lo que haría necesaria una oleada de proporciones históricas para recuperar esa cámara.

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Los comicios del 3 de noviembre definirán si los republicanos conservan el control del Congreso o si los demócratas recuperan al menos una de las dos cámaras, en una elección donde se elige a toda la Cámara de Representantes y tres cuartas partes del Senado.