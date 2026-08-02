Donald Trump anunció fecha de nuevas conversaciones con Irán tras aplazar ataques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las negociaciones con Irán comenzarán el lunes, 3 de agosto, después de que decidiera aplazar nuevos ataques para persuadir a la República Islámica de llegar a un acuerdo.

Estados Unidos lanza una nueva oleada de ataques contra Irán

“Obviamente, no quieren ser atacados. Sabían la magnitud del ataque porque lo vieron formarse”, dijo Trump a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One.

“Ahora lo que estamos haciendo es hablarles en forma de negociación. Comienza mañana en la tarde”, dijo sin proveer detalles del lugar del encuentro o de los participantes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró esta tarde que mañana lunes se iniciarán nuevas conversaciones con Irán, después de que se aplazaron los ataques. #Vocesysonidos pic.twitter.com/VkCkVeYrVD — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 2, 2026

El sábado, el republicano retiró sus amenazas de un ataque masivo contra Irán, del que dijo habría sido el más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Aseguró que el marco de un acuerdo estaba allí.

En sus comentarios del domingo, en los que explicó su toma de decisiones, Trump dijo que tanto Irán como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar -los tres socios de Estados Unidos- le habían solicitado aplazar los ataques.

“Cuando los aliados pidieron que se cancelara, tienes que decir algo así como: ‘Bueno, ya veremos’. Y la razón por la que lo piden es que creen que hay un acuerdo”, afirmó.

“Hay un acuerdo sobre (el estrecho de Ormuz) y habrá un acuerdo en lo nuclear, o podrías llamarlo la desnuclearización de Irán”, añadió.

Donald Trump aplazó el ataque a Irán Foto: AP / Adobe stock

“Habría tomado muchos, muchos años para construir de nuevo si era posible, y no creo que hubiera sido posible construirlo”, afirmó sobre la escala de los ataques.

La guerra comenzó el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, aunque meses de una diplomacia intermitente han llevado a periodos de relativa calma.

Un anterior acuerdo de cese al fuego, que incluía la reapertura del estrecho de Ormuz -clave para el transporte de crudo-, se cayó. Desde entonces, Irán ha endurecido su control sobre el paso marítimo y ambos países reiniciaron los ataques mutuos.

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Donald Trump ha hecho algunas de las amenazas públicas más agresivas sobre acciones militares que cualquier otro presidente de Estados Unidos en la historia reciente. Sin embargo, también se ha retractado de muchas de ellas.

Las declaraciones del mandatario republicano, de 80 años, sobre la guerra contra Irán han cambiado algunas veces de forma dramática y rápida desde que estalló el conflicto el 28 de febrero.

Donald Trump ha prometido que dará un espacio para dialogar con Irán Foto: Semana/ Getty Images

Trump ha declarado repetidamente la victoria al afirmar que las capacidades militares iraníes han sido completamente derrotadas, solo para después ajustar el calendario de guerra o amenazar a Teherán con más ataques.

*Con información de AFP