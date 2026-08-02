Dos helicópteros chocaron este domingo 2 de agosto cuando combatían un incendio en Grecia, azotada por fuegos en varios frentes que han calcinado miles de hectáreas, anunciaron los bomberos.

Ante esto, los bomberos pusieron en marcha una operación de rescate para intentar localizar a los tripulantes de las aeronaves.

El accidente se produjo sobre el pequeño pueblo costero de Psathas, en el golfo de Corinto, una región arrasada por las llamas desde el viernes por la noche.

El sábado, los fuertes vientos impidieron durante varias horas que decenas de aviones cisterna intervinieran.

En video quedó registrado el momento exacto del accidente aéreo:

Dos helicópteros chocaron en Grecia mientras combatían un incendio. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/EjBfYspd0F — Revista Semana (@RevistaSemana) August 2, 2026

Grecia enfrenta este domingo incendios forestales en múltiples frentes, complicados por las condiciones meteorológicas en el país.

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, declaró que los próximos días serán “extremadamente difíciles”, debido a las complicadas condiciones meteorológicas, especialmente el viento.

“Cuando los vientos soplan con tal fuerza, ni siquiera las decenas de aeronaves de las que disponemos pueden operar con seguridad”, escribió en Facebook al referirse a vientos que han alcanzado los 100 km por hora.

En una semana, más de 16.000 hectáreas de bosques y tierras agrícolas han sido arrasadas por las llamas en este país golpeado por la crisis climática, como el conjunto de la cuenca mediterránea.

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Afectada cada verano por incendios causados por las frecuentes olas de calor y la sequía, Grecia había estado hasta ahora relativamente a salvo de los grandes fuegos que golpearon al inicio de la temporada estival a Francia y España.

Ahora, en plena época turística, se encuentra en estado de máxima alerta.

“Hay momentos en que la naturaleza y la intensidad de los fenómenos meteorológicos superan cualquier planificación humana y cualquier capacidad operativa”, señaló Mitsotakis.

Probable “megaincendio”

Cerca de Psatha, la localidad de Porto Germeno —a unos 70 km al noroeste de Atenas— es un lugar de veraneo muy apreciado por los habitantes de la capital, que allí poseen casas de vacaciones. Su población aumenta considerablemente en verano.

Los daños ya son considerables, afirmaron varios testigos a la AFP. Decenas de viviendas han resultado dañadas o destruidas, según las autoridades.

Voluntarios y bomberos griegos trabajan para extinguir un incendio forestal cerca de Porto Germeno, a unos 70 kilómetros al noroeste de Atenas. Foto: AFP

En un pueblo cercano al incendio, policías en moto intervinieron tocando el claxon con fuerza para ordenar la evacuación de la población. Llamaron a las puertas de cada casa gritando: “¿Hay alguien ahí?”, de acuerdo con imágenes difundidas por la policía griega.

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Théodore Giannaros, meteorólogo especializado en incendios e investigador del Observatorio Nacional, indicó que los incendios alrededor de Porto Germeno parecen haber afectado una zona de más de 10.000 hectáreas, casi el doble de la estimación inicial.

“Lamentablemente, es muy probable (si no casi seguro) que este incendio sea clasificado como un megaincendio”, escribió en Facebook.

Los bomberos intentan este domingo impedir que el fuego se acerque a la periferia oeste de Atenas.

*Con información de AFP.