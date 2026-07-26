El error con la Air Fryer que puede sobrecalentarla y provocar un incendio en la cocina

La freidora de aire se ha convertido en uno de los electrodomésticos más utilizados en la cocina gracias a su capacidad para preparar alimentos en pocos minutos y sin nada de aceite.

Nunca ignore estas señales: podrían estar aumentando su factura de energía

Su funcionamiento se basa en la circulación de aire caliente a alta velocidad. Una resistencia calienta el aire y un ventilador lo distribuye de forma uniforme alrededor de los alimentos, logrando que queden dorados y crujientes sin necesidad de sumergirlos en aceite.

Su manejo también es muy sencillo. Solo hay que colocar los alimentos en la cesta, seleccionar un programa o ajustar manualmente el tiempo y la temperatura, y dejar que el aparato haga el resto. Si es necesario, durante la cocción se puede abrir la cesta para revisar o voltear las comidas sin afectar significativamente el resultado.

Su sistema de circulación de aire caliente logra alimentos crujientes y una cocción uniforme. Foto: Getty Images

Aunque es un electrodoméstico fácil de usar, seguir algunas recomendaciones permite obtener un mejor rendimiento y prolongar su vida útil. Según Imusa, antes del primer uso es aconsejable retirar todo el material de embalaje, lavar la cesta y el cajón con agua tibia y jabón, y poner el aparato a funcionar vacío durante unos 10 minutos a 200 °C para eliminar posibles residuos del proceso de fabricación.

No obstante, un uso inadecuado también puede representar un riesgo para la seguridad del hogar. Para evitar incidentes, la Air Fryer debe colocarse sobre una superficie firme, con suficiente espacio a los lados y en la parte posterior para facilitar la ventilación, y mantenerse alejada de otras fuentes de calor, dado que la falta de circulación de aire puede provocar un sobrecalentamiento.

La ubicación de la freidora de aire es clave para evitar sobrecalentamientos. Foto: Getty Images

Entre las principales causas de incendios asociadas a este tipo de aparatos se encuentran la ventilación insuficiente, la acumulación de grasa y restos de comida, el uso de accesorios no originales, las conexiones eléctricas en mal estado y, en algunos casos, posibles defectos de fabricación.

Para reducir estos riesgos, se recomienda limpiar el electrodoméstico después de cada uso, revisar periódicamente el estado del cable de alimentación, evitar sobrecargar la cesta, garantizar una correcta ventilación durante el funcionamiento y utilizar únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.