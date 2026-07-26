La NASA se pronunció sobre el incendio que puso en riesgo su complejo en España y reveló nuevos detalles

Tras los incendios forestales registrados en los últimos días en varias zonas de España, la NASA confirmó que no ha encontrado daños estructurales de consideración en las antenas ni en los edificios de su complejo de Robledo de Chavela, en Madrid, pese al avance del fuego en el área.

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La información fue dada a conocer por Bethany Stevens, portavoz de la agencia espacial estadounidense, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.

Según explicó, una primera inspección realizada el 25 de julio por el equipo de respuesta a emergencias del Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid (MDSCC) evidenció afectaciones principalmente en el pavimento y la vegetación de los alrededores, sin detectar daños importantes en la infraestructura.

Stevens señaló que las inspecciones y pruebas continuarán en los próximos días, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan. Añadió que la emergencia sigue siendo cambiante y que las evaluaciones más detalladas se llevarán a cabo a medida que la situación se estabilice y sea posible acceder con mayor facilidad a las instalaciones.

La NASA confirmó que el incendio forestal no causó daños estructurales importantes. Foto: Getty Images

Mientras tanto, el Programa de Comunicaciones y Navegación Espacial (SCaN) trasladó temporalmente el soporte de las misiones a los otros dos complejos que integran la Red del Espacio Profundo, ubicados en Goldstone, California (Estados Unidos), y Canberra (Australia). De esta manera, la agencia garantizó la continuidad de las operaciones y el mantenimiento de las comunicaciones con las naves espaciales.

La agencia confirmó que todos los trabajadores del complejo de Madrid se encuentran a salvo. Foto: Europa Press via Getty Images

La NASA también informó que todo el personal del complejo madrileño se encuentra fuera de peligro. Además, agradeció el trabajo de los servicios de emergencia españoles y de los ministerios de Defensa, Interior y Ciencia, Innovación y Universidades, destacando su profesionalidad y el esfuerzo realizado para proteger las instalaciones durante la emergencia.

Finalmente, la agencia expresó su respaldo a la Agencia Espacial Europea (ESA), cuyos trabajadores continúan afectados por la situación provocada por los incendios forestales. Asimismo, indicó que seguirá vigilando la evolución de la emergencia y compartirá nuevas actualizaciones cuando disponga de más información.

*Con información de Europa Press