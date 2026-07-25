La regla obligatoria de Meta que debe cumplir para evitar la suspensión de su cuenta de WhatsApp

En la era digital, donde los ciberdelincuentes buscan constantemente nuevas formas de engañar a los usuarios, la seguridad se ha convertido en uno de los principales pilares de plataformas como WhatsApp. Desde su lanzamiento en 2009, la aplicación ha incorporado múltiples actualizaciones para reforzar la protección de las cuentas y ofrecer una experiencia más segura.

Se encienden las alarmas por peligroso engaño que lo convierte en ‘cómplice’ de una sofisticada estafa

Una de las estrategias más comunes de los estafadores consiste en enviar mensajes fraudulentos con enlaces o archivos infectados. El objetivo es obtener información personal o financiera de las víctimas para acceder a sus cuentas bancarias y cometer robos sin que estas adviertan el engaño.

Sin embargo, las amenazas no se limitan a este tipo de fraudes. También existen aplicaciones desarrolladas por terceros que imitan la apariencia de WhatsApp y prometen funciones exclusivas o herramientas avanzadas de forma gratuita.

Aunque estas versiones pueden resultar atractivas para muchos usuarios, especialistas en ciberseguridad advierten que representan un riesgo importante para la privacidad y la protección de los datos.

Existen versiones creadas por terceros que imitan el diseño de WhatsApp. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

De acuerdo con Xataka, WhatsApp Plus no es una alternativa recomendable. Al tratarse de una aplicación no oficial, no ofrece las mismas garantías de seguridad que la versión original y puede comprometer la información personal de quienes la utilizan. Además, carece del cifrado de extremo a extremo, por lo que las conversaciones pueden quedar más expuestas.

A esto se suma que Meta no brinda soporte a quienes utilizan aplicaciones no oficiales. La compañía advierte que este tipo de versiones incumple sus Condiciones del servicio y puede derivar en consecuencias como la suspensión temporal o permanente de la cuenta. Asimismo, existe el riesgo de que estas aplicaciones incluyan malware o faciliten el acceso de terceros a datos personales.

WhatsApp Plus, es la versión no oficial más usada en dispositivos Android Foto: Captura de pantalla / Semana

Por esta razón, la recomendación es utilizar únicamente la aplicación oficial de WhatsApp. Muchas de las funciones que antes solo ofrecían versiones modificadas han sido incorporadas de forma gradual por la propia plataforma.

Incluso, la compañía ha comenzado a lanzar herramientas adicionales mediante planes de suscripción, lo que permite acceder a nuevas funciones sin poner en riesgo la seguridad, la privacidad ni la continuidad de la cuenta.