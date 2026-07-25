Un gigantesco corazón rosado apareció en un lago de Latinoamérica: NASA reveló cómo se formó el extraño fenómeno

Cada descubrimiento representa una nueva oportunidad para comprender mejor cómo funciona el universo y responder preguntas que durante años han intrigado a la ciencia. En esa búsqueda, la NASA, una de las agencias espaciales más importantes del mundo, ha dedicado importantes recursos a la exploración y al estudio de fenómenos naturales tanto dentro como fuera de la Tierra.

Ingeniero de la NASA hizo revelador anuncio que podría cambiar el futuro de la humanidad: “Tendríamos que haber ido antes”

Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue la aparición de un enorme corazón rosado en el lago Saint Clair, ubicado entre Estados Unidos y Canadá. A comienzos de 2025, cuando su superficie permanecía completamente congelada, el satélite Landsat 9 captó una imagen que reveló esta curiosa figura natural.

La fotografía muestra al lago Saint Clair, parte del sistema de los Grandes Lagos y enlace entre los lagos Hurón y Erie, convertido en una llamativa postal vista desde el espacio.

El corazón que apareció entre el hielo y sorprendió a la NASA desde la órbita terrestre. Foto: Getty Images

Según informó la NASA, durante el invierno de 2024-2025, el lago recuperó una extensa capa de hielo después de dos temporadas con niveles de congelación inusualmente bajos. De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el hielo permaneció desde principios de enero hasta mediados de febrero de 2025, lo que incluso permitió el regreso de actividades como la pesca.

Mientras tanto, en el hemisferio sur, las Salinas Las Barrancas, en Argentina, también llamaron la atención por su inconfundible forma de corazón y sus característicos tonos rosados. Este lago salino, ubicado cerca de Bahía Blanca, es un importante centro de extracción de sal y constituye el hábitat de especies como el flamenco chileno y el cardenal amarillo, este último catalogado como en peligro de extinción.

La NOAA informó que el hielo permaneció desde principios de enero hasta mediados de febrero de 2025. Foto: NASA

Las imágenes de ambos paisajes fueron registradas desde el espacio por el satélite Landsat 9 y por astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional, dejando en evidencia cómo la naturaleza puede crear formas sorprendentes visibles incluso desde la órbita terrestre.