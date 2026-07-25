Cómo configurar Google Maps para recibir alertas de incendios forestales en tiempo real con el Fenómeno del Niño

Frente al incremento de las emergencias ambientales, el uso de la tecnología se ha vuelto fundamental para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Una de las herramientas más accesibles es el servicio de mapas de Google, que permite visualizar en tiempo real la ubicación de focos de fuego y recibir avisos preventivos directamente en los dispositivos móviles.

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Activación de la visualización de emergencias

Para acceder a esta información, no es necesario instalar programas adicionales, ya que la función está integrada tanto en la aplicación móvil como en la versión para computadoras.

El procedimiento consiste en localizar el icono de ‘Capas’ (representado generalmente por unos cuadrados superpuestos que actúan como filtros visuales sobre el mapa) y seleccionar la opción denominada ‘Incendios forestales’.

Basta con habilitar una capa del mapa para visualizar incendios forestales activos. Foto: Getty Images

Una vez activada esta función, el sistema mostrará iconos de llamas o círculos de color rojo en las zonas donde se han detectado incidentes. Es importante mencionar que esta herramienta utiliza datos captados por satélites que detectan el calor en la superficie terrestre para generar las alertas.

Interpretación de los datos y la ‘Hoja de crisis’

Al interactuar con uno de los incendios marcados en el mapa, se despliega una sección informativa que la plataforma denomina ‘Hoja de crisis’. Este panel organiza de manera clara los datos más relevantes del suceso:

Identificación visual: Las áreas sombreadas en rojo representan los lugares con actividad de fuego detectada recientemente, mientras que las zonas en amarillo indican puntos donde la actividad es menor o está disminuyendo.

Las áreas sombreadas en rojo representan los lugares con actividad de fuego detectada recientemente, mientras que las zonas en amarillo indican puntos donde la actividad es menor o está disminuyendo. Perímetros: El sistema intenta dibujar la extensión o los límites del incendio (el contorno del área afectada), aunque se debe tener en cuenta que es una estimación y no una medida exacta.

El sistema intenta dibujar la extensión o los límites del incendio (el contorno del área afectada), aunque se debe tener en cuenta que es una estimación y no una medida exacta. Recursos oficiales: En este apartado se suelen incluir enlaces directos a sitios web de autoridades locales, números telefónicos de emergencia y noticias de última hora publicadas por medios de comunicación.

Alertas durante el desplazamiento y la navegación

La utilidad de esta herramienta destaca especialmente cuando se planifican viajes por carretera. Si una ruta trazada pasa cerca de un incendio activo, el sistema puede generar una alerta sobre el itinerario. Esto permite al conductor conocer si se aproxima a una zona de peligro o si existen restricciones de paso antes de llegar al lugar.

La aplicación avisa cuando una ruta pasa cerca de un incendio forestal activo. Foto: Getty Images/Image Source

Además, dependiendo de cómo esté configurado el teléfono, es posible recibir notificaciones automáticas basadas en la ubicación actual del usuario, lo que sirve como un sistema de aviso temprano ante una emergencia repentina.

Aunque el uso de imágenes térmicas y satelitales permite un seguimiento constante, la información puede presentar ciertos retrasos. Se han documentado casos donde los datos muestran una actualización de varias horas de antigüedad, tiempo en el cual el fuego podría haber avanzado significativamente.