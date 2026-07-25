Todos deben estar preparados para lo que ocurrirá el 12 de agosto: se acerca un fenómeno celestial que estremecerá al mundo

El universo está lleno de fenómenos que siguen despertando la curiosidad de científicos y aficionados a la astronomía. A lo largo de la historia, los expertos han dedicado años de investigación para comprender los secretos del espacio, desde el comportamiento de los asteroides hasta los misterios de los océanos y otros grandes enigmas de la naturaleza. Sin embargo, pocos eventos generan tanta expectativa como los fenómenos astronómicos.

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Algunos ocurren varias veces al año, mientras que otros solo pueden apreciarse una vez cada varias décadas o incluso siglos. Su espectacularidad, rareza y aporte al conocimiento científico los convierten en acontecimientos muy esperados en todo el mundo.

Precisamente, uno de los fenómenos más importantes de los próximos años ocurrirá el 12 de agosto de 2026, fecha en la que se producirá un eclipse solar total que será visible desde diferentes regiones del planeta.

La llegada de un eclipse solar total

Según informó la NASA, el eclipse solar total podrá observarse en Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña zona de Portugal.

Aunque la totalidad del eclipse solo será visible en esos lugares, millones de personas del hemisferio norte podrán contemplarlo de forma parcial. El fenómeno también será visible en distintas regiones de Estados Unidos, Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África.

Uno de los aspectos más llamativos es que, en algunas zonas de Europa y África, el eclipse coincidirá con el atardecer. Esto permitirá observar una imagen poco habitual: el Sol descendiendo sobre el horizonte mientras permanece parcialmente cubierto por la Luna, creando un paisaje excepcional.

Aunque la totalidad solo será visible en algunos lugares, gran parte del hemisferio norte podrá apreciar un eclipse parcial. Foto: Getty Images

En las regiones más alejadas de la trayectoria de la totalidad, la Luna solo ocultará una parte del disco solar.

La agencia espacial recordó que únicamente durante la fase de totalidad será seguro observar el Sol sin protección. Antes y después de ese momento, así como durante un eclipse parcial, será indispensable utilizar gafas certificadas para eclipses o filtros solares especiales, ya que mirar directamente al Sol puede provocar daños permanentes en la vista.

Quienes no cuenten con este tipo de protección podrán recurrir a métodos de observación indirecta, como un proyector estenopeico o las sombras que proyectan las hojas de los árboles. En cualquier caso, no se debe observar el Sol directamente ni a través de cámaras, telescopios o binoculares que no cuenten con filtros solares adecuados.

¿Se podrá ver en Colombia?

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 no será visible desde ninguna región de Colombia.

Estos son algunos de los horarios en los que comenzará el eclipse parcial en distintas ciudades:

Estados Unidos

Anchorage (Alaska): 7:36 a. m.

Bangor (Maine): 12:54 p. m.

Boston (Massachusetts): 1:01 p. m.

Detroit (Michigan): 1:03 p. m.

Fairbanks (Alaska): 7:37 a. m.

Juneau (Alaska): 7:41 a. m.

Nueva York: 1:07 p. m.

Filadelfia (Pensilvania): 1:11 p. m.

Portland (Maine): 12:57 p. m.

Washington D. C.: 1:17 p. m.

Canadá

Edmonton: 10:02 a. m.

Halifax: 1:58 p. m.

Montreal: 12:50 p. m.

San Juan: 2:28 p. m.

Toronto: 12:55 p. m.

Winnipeg: 11:25 a. m.

El 12 de agosto de 2026 se producirá uno de los fenómenos astronómicos más importantes de los últimos años. Foto: Getty Images

Groenlandia

Nuuk: 3:30 p. m.

Portugal

Lisboa: 6:39 p. m.

España

Barcelona: 7:35 p. m.

Madrid: 7:36 p. m.

Además, también podrá observarse desde otros países como Francia, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Italia, Polonia, Noruega, Suecia, Rusia, Marruecos, Argelia, Túnez y Senegal.