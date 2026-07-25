Colombia busca seguir los pasos de Australia y Francia: proponen prohibir redes sociales a menores de 16 años

Colombia busca restringir el acceso de menores de edad a las redes sociales en medio de una tendencia global. El debate sobre el uso de estas plataformas por parte de niños y adolescentes llegó al Congreso. Un proyecto presentado por el representante Jesús Lorduy propone prohibir que los menores de 16 años puedan crear cuentas en medios sociales, una iniciativa que sigue la línea de varios países que han endurecido sus normas para proteger a los menores.

La propuesta plantea que las plataformas verifiquen la edad de los usuarios mediante mecanismos efectivos. Además, busca reducir riesgos como el ciberacoso, la exposición a contenidos inapropiados, la manipulación mediante algoritmos, el contacto con desconocidos y las afectaciones a la salud mental.

¿Adiós a las redes sociales para los menores de 16 años? Radican nuevo proyecto de ley en Colombia

En Australia, los menores de 16 años tienen prohibido abrir cuentas en redes sociales, y compañías como Meta, TikTok, X, Snapchat, Reddit y Discord deben impedir su acceso. Francia, por su parte, aprobó recientemente una ley que fija en 15 años la edad mínima para ingresar a estas plataformas. La norma exige mecanismos de verificación de edad y obliga a eliminar las cuentas de quienes no cumplan el requisito. Indonesia y Malasia establecieron el límite en 16 años, mientras que Turquía y Emiratos Árabes Unidos lo fijaron en 15. En Estados Unidos no existe una regulación nacional, pero estados como Florida prohíben que los menores de 13 años tengan cuentas y exigen autorización de los padres para usuarios de 14 y 15 años.

De aprobarse el proyecto en el Congreso, Colombia se sumaría a los países que buscan limitar el acceso de los menores a las redes sociales para protegerlos de los riesgos del entorno digital.

La medida busca proteger a los menores de edad de los peligros de las redes sociales. Foto: Adobe firefly

¿Por qué se impulsa esta regulación?

Los Gobiernos argumentan que buscan reducir la exposición de menores a:

• Ciberacoso

• Contenidos violentos o sexuales

• Adicción a las plataformas

• Manipulación algorítmica

• Problemas de salud mental

• Contacto con desconocidos

• Recolección de datos personales

Australia

(El pionero)

Edad mínima: 16 años.

La ley establece:

• Prohíbe que menores de 16 años tengan cuentas en redes sociales.

• La responsabilidad de impedir el acceso recae en las plataformas.

• Las empresas pueden enfrentar multas millonarias si incumplen.

• La restricción incluye Facebook, Instagram, TikTok, X, Snapchat, Reddit, Discord, YouTube, Threads, Twitch y otras.

• Quedan por fuera aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Messenger.

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Francia

Edad mínima: 15 años.

La ley contempla:

• Es el primer país de la Unión Europea en aprobar una prohibición nacional.

• Entrará en vigor de manera gradual.

• Excluye plataformas educativas, enciclopedias digitales y proyectos de software libre.

• La verificación de edad deberá ser implementada por las plataformas.

El proyecto plantea que las plataformas implementen mecanismos de verificación de edad para restringir el acceso de menores de 16 años a redes sociales Foto: CREADO CON IA

Estados Unidos

Florida, edad mínima:

• Menores de 13 años: prohibido abrir cuentas.

• Entre 14 y 15 años: requieren autorización de sus padres.

Además,

• Nueva York restringe funciones consideradas adictivas para menores y limita el uso de sus datos personales.

Turquía

Aprobado por el Parlamento.

Prohíbe el acceso de menores de 15 años a las redes sociales y obliga a establecer controles de edad para ingresar a las plataformas.

Malasia

Estado:

Ley aprobada.

Contenido:

• Se sumó en junio de 2026 a los países que prohíben el acceso de menores de 16 años a redes sociales.

• Las plataformas deberán verificar la edad antes de permitir la creación de cuentas.

Reino Unido prohibe a menores de 16 años el acceso a redes sociales como TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X

¿Qué pasa en Colombia?

Proyecto de ley

El representante Jesús Lorduy presentó un proyecto para regular el acceso de menores de 16 años a las redes sociales.

La iniciativa busca:

• Prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años.

• Exigir mecanismos efectivos de verificación de edad.

• Hacer responsables a las plataformas digitales del cumplimiento de la norma.

• Proteger a niños y adolescentes frente a riesgos asociados al uso de redes.

Indonesia

Ley vigente.

• Fue el primer país del sudeste asiático en prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales.

• La norma comenzó a aplicarse en marzo de 2026.

Reino Unido

No prohibirá totalmente las redes sociales.

Preparó una regulación que entrará en vigor durante 2027 con controles incluso más severos que Australia.

Entre ellos:

• “Toque de queda digital” para menores durante la noche.

• Mayor control sobre algoritmos.

• Restricciones a contenidos perjudiciales.

• Sistemas obligatorios de verificación de edad.