Alcalde Galán hizo anuncio que beneficiará a miles de bogotanos: “Aprovechen este espacio”

Miles de habitantes de Bogotá podrán acceder a una nueva convocatoria de formación gratuita orientada al desarrollo de habilidades tecnológicas. El alcalde Carlos Fernando Galán invitó a los ciudadanos a aprovechar esta iniciativa, que incluye decenas de miles de cupos para capacitarse en áreas con alta demanda laboral y que cuenta con el respaldo de empresas del sector tecnológico.

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Galán destacó la oportunidad para fortalecer la hoja de vida

A través de un mensaje dirigido a los bogotanos, el alcalde Carlos Fernando Galán presentó la convocatoria y resaltó el valor que puede representar para quienes buscan ampliar sus conocimientos o mejorar su perfil profesional.

“Miren dónde estoy. Si quieren que este logo aparezca gratis en su hoja de vida, tenemos una gran oportunidad en Bogotá en este momento”, afirmó Galán al referirse a la alianza con empresas como Amazon Web Services (AWS), IBM y Oracle.

El mandatario explicó que Bogotá dispone de 90.000 cupos para cursos de corta duración enfocados en diferentes áreas relacionadas con la tecnología.

Entre los temas disponibles se encuentran inteligencia artificial, analítica de datos, ciberseguridad y computación en la nube. Estas áreas se han convertido en algunas de las más solicitadas por las empresas debido al crecimiento de la transformación digital.

Al finalizar su intervención, Galán reiteró el llamado a los ciudadanos para participar en la convocatoria. “Aprovechen este espacio”, expresó el alcalde.

¿Qué es el programa Experta?

La oferta hace parte del programa Experta, una estrategia impulsada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), IBM, Oracle y Amazon Web Services.

Según la información de la convocatoria, el propósito de esta iniciativa es fortalecer las habilidades laborales de los participantes y aumentar sus posibilidades de acceder a empleos en sectores que actualmente requieren personal capacitado en Bogotá.

Los cursos se desarrollan en modalidades presencial, virtual e híbrida, por lo que los aspirantes podrán encontrar opciones de acuerdo con su disponibilidad. Además de los contenidos teóricos, la formación incorpora actividades prácticas para facilitar la aplicación de los conocimientos adquiridos.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad que residan en Bogotá.

Los aspirantes deberán completar un formulario y cumplir los requisitos de la convocatoria. Foto: Getty Images

Para completar la inscripción, los interesados deberán diligenciar el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y cumplir con los requisitos establecidos.

Entre las condiciones solicitadas se encuentran:

Ser mayor de 18 años.

Vivir en Bogotá.

Presentar el documento de identidad escaneado por ambas caras en un único archivo PDF, con la información completamente legible.

Convocatoria con énfasis en algunos grupos de la población

Durante el anuncio, Galán señaló que la convocatoria está abierta para toda la ciudadanía que cumpla los requisitos, aunque indicó que se busca impulsar especialmente la participación de mujeres y personas mayores de 50 años.

“Es una oportunidad, repito, de cursos cortos que tiene un programa que se llama Expertatec de la Secretaría de Desarrollo Económico. No pierdan esta oportunidad. Es para todos los que viven en Bogotá mayores de 18 años y queremos hacer énfasis en mujeres y mayores de 50 años”, manifestó el alcalde.

Para ingresar a la postulación, el Alcalde Galán compartió el siguiente enlace: arcg.is/0PbfyK

Con esta estrategia, el Distrito busca ampliar el acceso a procesos de formación gratuitos y brindar herramientas que permitan a más personas fortalecer su perfil laboral en un mercado que demanda cada vez más conocimientos en tecnologías digitales.