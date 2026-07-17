El presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, protagonizaron un nuevo cruce de declaraciones, esta vez por la apertura del Hospital San Juan de Dios, uno de los proyectos que el mandatario ha defendido durante años como una prioridad para la capital.

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A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, Petro hizo un recuento de las gestiones que, según dijo, ha impulsado desde finales de los años noventa para recuperar el hospital. Recordó que el centro asistencial fue cerrado en 1998 y aseguró que, desde entonces, ha trabajado para rescatarlo, promover su restauración y garantizar que vuelva a prestar servicios de salud.

En su publicación también destacó la aprobación de una ley para proteger al San Juan de Dios, la inversión de recursos nacionales en su recuperación, el acuerdo alcanzado con la Alcaldía de Bogotá para destinar un billón de pesos a las obras y el convenio con la firma sueca Saab para dotar al hospital con tecnología médica.

Sin embargo, el presidente afirmó que el proyecto ahora enfrenta un obstáculo porque, según él, el alcalde Carlos Fernando Galán no expedirá la habilitación necesaria para poner en funcionamiento el complejo hospitalario. Petro sostuvo que esa decisión pondría en riesgo una inversión superior al billón de pesos y pidió al mandatario distrital permitir la apertura de los servicios de salud.

“No le haga daño a Bogotá… Expida usted la habilitación para abrir servicios de salud al Hospital San Juan de Dios de Bogotá”, escribió.

Además, hizo un llamado a las víctimas de la violencia para mantenerse atentas ante una eventual movilización si, según señaló, se intenta frenar los avances alcanzados en materia de reparación.

Galán respondió

La respuesta del alcalde no tardó en llegar. También por medio de X, Carlos Fernando Galán aseguró que el presidente estaba equivocado en varios de sus planteamientos y comenzó su mensaje con una frase directa.

El mandatario distrital negó que al jefe de Estado se le haya impedido ingresar al Hospital San Juan de Dios y explicó que puede visitar las obras cuando lo desee, siempre que siga el procedimiento establecido en el convenio firmado entre ambas administraciones.

Frente a la habilitación del hospital, Galán aseguró que el problema no es político, sino técnico. Explicó que el Gobierno Nacional aún no ha presentado la solicitud formal para ese trámite, que todavía no existe un plan de movilidad que garantice la seguridad de pacientes y trabajadores y que parte de las obras, como los consultorios, siguen sin finalizar.

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El alcalde agregó que Bogotá comparte el objetivo de reabrir el San Juan de Dios, pero insistió en que primero deben cumplirse todos los requisitos exigidos para garantizar una operación segura.

“Presidente, lo veo confundido. En Bogotá también queremos que el San Juan de Dios vuelva a operar, pero acá no se trata de hacer show para una foto, sino de garantizar que el San Juan de Dios funcione y recupere su brillo”, concluyó.