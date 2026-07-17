Aún el país recuerda cómo el 7 de agosto de 2022, en medio de su discurso en la ceremonia de posesión como presidente de la República, que se llevó a cabo en la Plaza de Bolívar, Gustavo Petro pidió que le llevaran la espada del Libertador.

Se revelaron nuevos detalles del último discurso que dará Gustavo Petro como presidente: “Despidiéndose del pueblo”

El símbolo, que recurrentemente usa el mandatario en sus salidas a la plaza pública, lo acompañó junto a una frase que marcó su administración: “Libertad o muerte”.

Y esta semana, a poco tiempo de entregar el poder, dio una llamativa declaración: Petro afirmó que sacará la espada de Bolívar de la Casa de Nariño.

“Una flecha que va hacia las estrellas, no hacia el sifón. Yo a veces le digo la espada de Bolívar. Ahora me toca sacar la espada de Bolívar de aquí. Repito la historia. Repetir la historia es de lo que nos debemos escapar”, aseveró.

El presidente de la República saliente, Gustavo Petro, anunció que sacará la espada de Bolívar de la Casa de Nariño: “Repetir la historia es de lo que nos debemos escapar”. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/ekEWdSL5dk — Revista Semana (@RevistaSemana) July 17, 2026

Finalmente, expresó: “La historia de ustedes, la mía, en ese pedazo del paso por el Liceo Francés, que no fue el mío, sino el de mis hijos, igualó ciertas cosas. Hay cosas parecidas, pero a mí me toca, para ustedes ser perdonados, de ustedes, solicitar el perdón judicial, ganarlo, y a mí, entregarlo a nombre del Estado. Y creo que aquí no hay un solo victimario. Es más, diría, si me equivoco, no hay ninguna otra rama del Estado, quizás, claro” (sic).