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Gustavo Petro anunció de manera sorpresiva que sacará la espada de Bolívar de la Casa de Nariño: este es el video

La espada del Libertador reposa en uno de los pasillos de la casa presidencial, ubicada en el centro de Bogotá.

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Redacción Confidenciales
17 de julio de 2026 a las 3:45 p. m.
Gustavo Petro, presidente saliente, indicó: “Ahora me toca sacar la espada de Bolívar de aquí”.
Gustavo Petro, presidente saliente, indicó: “Ahora me toca sacar la espada de Bolívar de aquí”. Foto: SEMANA

Aún el país recuerda cómo el 7 de agosto de 2022, en medio de su discurso en la ceremonia de posesión como presidente de la República, que se llevó a cabo en la Plaza de Bolívar, Gustavo Petro pidió que le llevaran la espada del Libertador.

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El símbolo, que recurrentemente usa el mandatario en sus salidas a la plaza pública, lo acompañó junto a una frase que marcó su administración: “Libertad o muerte”.

Y esta semana, a poco tiempo de entregar el poder, dio una llamativa declaración: Petro afirmó que sacará la espada de Bolívar de la Casa de Nariño.

“Una flecha que va hacia las estrellas, no hacia el sifón. Yo a veces le digo la espada de Bolívar. Ahora me toca sacar la espada de Bolívar de aquí. Repito la historia. Repetir la historia es de lo que nos debemos escapar”, aseveró.

Finalmente, expresó: “La historia de ustedes, la mía, en ese pedazo del paso por el Liceo Francés, que no fue el mío, sino el de mis hijos, igualó ciertas cosas. Hay cosas parecidas, pero a mí me toca, para ustedes ser perdonados, de ustedes, solicitar el perdón judicial, ganarlo, y a mí, entregarlo a nombre del Estado. Y creo que aquí no hay un solo victimario. Es más, diría, si me equivoco, no hay ninguna otra rama del Estado, quizás, claro” (sic).