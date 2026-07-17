El presidente Gustavo Petro no ha parado de desestimar el triunfo electoral de Abelardo De La Espriella, ocurrido el pasado 21 de junio. El presidente electo asumirá como nuevo jefe de Estado a partir del 7 de agosto.

En medio de la polémica que ha generado Petro alrededor del triunfo de De La Espriella, el diario El País, de España, reveló que al despacho del mandatario habría llegado un informe según el cual, hasta el momento, no se ha encontrado un argumento sólido para sustentar la narrativa de fraude que ha reiterado.

A propósito de lo anterior, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal arremetió contra Petro mediante un mensaje en X.

“El único fraude en este país se llama Gustavo Petro, que con el pacto de la picota, la plata de Papá Pitufo que dijo que devolvió, el apoyo de Farc, ELN y violación de topes de campaña llegó a la presidencia”, le dijo Cabal a Petro.