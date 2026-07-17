¿Lleva más de dos años en EE. UU.? Gobierno de Estados Unidos aclara si eso da derecho a la residencia permanente

El Gobierno de Estados Unidos desmintió, a través de su canal oficial de WhatsApp Migración USA Oficial, un rumor que se ha viralizado en redes sociales y que asegura que los extranjeros que llevan más de dos años en el país, no tienen antecedentes penales y no cuentan con una orden de deportación obtienen automáticamente la residencia permanente.

Mediante un comunicado, las autoridades aclararon que esa información es falsa y recordaron que no existe ningún mecanismo migratorio que otorgue la residencia permanente de forma automática bajo esas condiciones.

Asimismo, reiteraron que para obtener una Green Card es necesario cumplir con los requisitos establecidos por la legislación migratoria estadounidense y aplicar a una de las categorías de elegibilidad previstas por la ley.

El trámite para obtener la Green Card varía según si el solicitante se encuentra dentro o fuera de Estados Unidos. Foto: Getty Images

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), existen diferentes vías para solicitar la residencia permanente, dependiendo de la situación migratoria y de la categoría para la que la persona sea elegible

Por ello, las autoridades recomiendan consultar únicamente los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite o confiar en información difundida en redes sociales.

Explosivo informe de la CIA detalla los planes de Chávez y Maduro para manipular elecciones en Venezuela desde 2004

Además, señalaron que el proceso varía según el lugar donde se encuentre el solicitante

Quienes ya están en Estados Unidos pueden solicitar un ajuste de estatus ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), mientras que quienes residen fuera del país deben realizar el trámite a través del proceso consular en las embajadas o consulados estadounidenses.