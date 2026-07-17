Senador Alfredo Deluque asegura que “no le tiene miedo a irse a voto limpio” para llegar a la presidencia del Senado

La disputa por la Presidencia del Senado sigue sumando momentos de tensión. Aunque las conversaciones entre las distintas bancadas continúan para intentar construir un acuerdo político, el senador Alfredo Deluque; uno de los principales opcionados para quedarse con esa dignidad, apoyado por el presidente electo Abelardo De La Espriella, dejó claro que tampoco descarta que la definición termine en una votación a “voto limpio”.

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Alfredo Deluque Zuleta Foto: Equipo de prensa ADLZ

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el Centro Democrático impulse una elección a voto limpio, el congresista respondió con un mensaje directo.

“Eso estaba por hablarse, pero si el Centro Democrático quiere irse a voto limpio, me he elegido cinco veces a voto limpio y no le tengo miedo a eso tampoco”.

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Alfredo Deluque en la comisión primera Foto: Alfredo Deluque

Con esa declaración, Deluque envía una señal de confianza en medio del pulso por la mesa directiva del Senado y deja abierta la puerta a que la elección no dependa exclusivamente de acuerdos previos entre partidos.

La puja por la Presidencia del Senado sigue abierta y las próximas horas serán decisivas para conocer si habrá consenso o si el cargo se definirá voto a voto.