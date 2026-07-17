Lidio García sugiere “acto de grandeza” en rifirrafe entre Uribe y Abelardo De La Espriella, ¿quién debe ceder? Así respondió

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, y el exmandatario Álvaro Uribe mantienen un pulso por las presidencias del Congreso de la República.

“Cuando el tigre ruja contra el Centro Democrático, nos tenemos que defender, abejitas laboriosas”: Álvaro Uribe sobre Abelardo De La Espriella en puja por mesas directivas en el Congreso

Por lo tanto, en El Debate de SEMANA, Lidio García, presidente saliente del Senado de La República, sugirió un “acto de grandeza” en medio de dicho rifirrafe entre Uribe y De La Espriella, de modo que todo se acuerde de la mejor manera.

“Aquí yo no sé qué tanto es lo que se puede pelear, si son espacios de quién empieza. Lo único que está en discusión es quién comienza en la Presidencia [Del Senado], porque lo demás está resuelto, acordado, hablado. Todo el mundo está tranquilo con la participación en cada una de las comisiones constitucionales y legales, con la participación de mesas directivas del Congreso de la República, y lo mismo está en Cámara tengo entendido, pero yo te quiero hablar de Senado nada más”, dijo García.

En tal sentido, García fue enfático en decir en El Debate que el objetivo es buscar salidas entre Uribe y De La Espriella, de modo que todo salga de la mejor manera posible “por el bien del país”.

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