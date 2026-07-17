Miguel Uribe Londoño dice que Petro sabe quién mató a su hijo Miguel Uribe Turbay: pide a la Fiscalía que lo llame

Miguel Uribe Londoño habló en El Debate de SEMANA e hizo una grave acusación: aseguró que el presidente Gustavo Petro sabe quién dio la orden de matar a su hijo Miguel Uribe Turbay.

El excandidato presidencial afirmó que el jefe de Estado “hostigó” al también senador y hasta recordó un trino en el que, entre otras cosas, el mandatario habló de que debía desaparecer.

“Hoy está claro que los que mataron a Miguel son los de la Paz Total, esos que recibieron un perdón social y que terminaron eligiendo a Petro. (...) Ese mundo criminal fue el que mandó a matar a Miguel y él sabía que lo iban a mandar a matar”, señaló.

Miguel Uribe Turbay, excandidato presidencial, fue asesinado en 2025. Foto: Suministradas a Semana por el equipo de prensa del concejal Andrés Barrios.

Uribe Londoño fue claro en una cosa: no está acusando al jefe de Estado de enviar a asesinar a su hijo, pero está convencido de que sabe quién fue el que dio la orden.

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Por lo mismo, aprovechó para enviarle un mensaje al presidente electo, Abelardo De La Espriella, con relación a lo que ha dicho de extraditar a Petro cuando se acabe su Gobierno.

“Si Petro, en un caso hipotético, es pedido en extradición por los Estados Unidos, yo le pido a Abelardo que no lo extradite hasta que Petro vaya a la Fiscalía para ser interrogado por el asesinato de Miguel”, expresó.

El excandidato presidencial recordó que después del 7 de agosto el hoy mandatario de los colombianos no estará cubierto por el fuero presidencial, por lo que espera que la Fiscalía lo llame a rendir su versión.

Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, fue candidato en las elecciones presidenciales 2026. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Él debe ir y que los fiscales le pregunten qué sabía, por qué puso los trinos, por qué dijo que fueron los esmeralderos. (...) Él ha tratado por todos los medios de desviar la investigación, de que no se llegue a un punto”, manifestó.

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Uribe Londoño aseguró que el también líder natural del Pacto Histórico tiene en estos momentos a personas en ciertos organismos del Estado que, según él, le podrían estar ayudando a evitar que se sepa la verdad.

Por todo esto, instó a la Fiscalía a llamar a Petro después del 7 de agosto para que rinda su versión de los hechos. “Se lo voy a pedir a la fiscal general y al presidente electo”, insistió.

“Él sabe mucho, conoce todo ese entramado y sabe quiénes son los de la Segunda Marquetalia. Otra pregunta sería por qué no le ha pedido a sus amigos de Venezuela que ejecuten las circulares rojas de la Interpol contra estos cabecillas”, apuntó.

“Petro no ha colaborado con la investigación: él sabe quién dio la orden y sabía que a Miguel lo iban a llamar. Lo que más deseo es saber quién dio la orden, no solo por nosotros, sino por Colombia y el mundo”, complementó.