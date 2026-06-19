“Es la última oportunidad para salvar el país”: Miguel Uribe Londoño reiteró su apoyo a Abelardo de la Espriella

Se siguen conociendo mensajes previos a lo que vivirá el país en la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial, la cual se realizará el domingo 21 de junio. Ese día, se medirán en las urnas los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

En medio de la agitada jornada que atraviesa Colombia, el excandidato presidencial Miguel Uribe Londoño envió un mensaje a los colombianos.

El padre del candidato a la Presidencia y senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, asesinado en medio de un evento político que se desarrolló en el suroccidente de Bogotá, indicó que, “aun con este inmenso dolor” por la pérdida de su hijo, “Colombia tiene futuro”.

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“Queridos colombianos, soy Miguel Uribe, un padre como muchos otros al que le asesinaron a su hijo por defender este país. Y aun con este inmenso dolor, sigo de pie, resistiendo porque pienso igual que él. Colombia tiene futuro. Colombia tiene futuro”, expresó Uribe Londoño.

Agregó: “Llevamos cuatro años esperando el cambio. El gobierno del cambio terminó siendo más de lo mismo o peor. Hay desesperanza, hay indignación, hay frustración”.

“Un nuevo gobierno tiene que recuperar la esperanza. El nuevo gobierno nos va a devolver la esperanza. Sin seguridad no hay nada. Sin seguridad no hay nada. Y es Dios. Mi patrón es Dios. Miguel, te asesinaron y no pudiste cumplir tus deseos”, reiteró en el mensaje.

Finalmente, expresó: “Pero confío plenamente en Abelardo de la Espriella para que lleve a cabo tus sueños y nos devuelva la seguridad. A los colombianos, los invito este domingo 21 de junio a salir masivamente a las urnas. Esto no está ganado. Es la última oportunidad para salvar el país”.

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Días atrás, Uribe Londoño confirmó su adhesión a la campaña de Abelardo de la Espriella: “Soy Miguel Uribe. En este momento tan importante y decisivo para Colombia anunció mi apoyo y mi adhesión a la candidatura de Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial”.