Asesinan a balazos a influencer mientras transmitía en vivo. Las impactantes imágenes fueron publicadas en redes sociales

Un influencer mexicano fue asesinado a balazos la noche del martes 4 de agosto mientras transmitía en vivo en sus redes sociales en el exterior de un restaurante del convulso estado de Sinaloa.

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César Gastelum, con más de 500.000 seguidores en TikTok, hacía un directo junto a dos amigos, vestidos de repartidores de comida como parte de un reto, cuando una motocicleta con dos individuos se detuvo a su lado y el conductor le disparó en la cabeza.

En ese momento se interrumpió la transmisión, que posteriormente fue retirada por la plataforma, aunque portales de noticias conservaron parte del video y han difundido las imágenes del ataque.

César Gastélum fue asesinado a tiros Foto: X/@5amAzul

Los primeros reportes de la policía local dieron cuenta de la muerte de un repartidor, pero con la grabación y varios testimonios fue identificado posteriormente como Gastelum, que según la prensa tenía unos 25 años y difundía contenido sobre estilo de vida.

El ataque ocurrió en una concurrida plaza comercial cercana a la sede de la fiscalía de Sinaloa en Culiacán, la capital estatal.

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Fueron desplegados militares y policías mientras expertos forenses recabaron evidencia y retiraron el cuerpo, según imágenes de televisoras locales.

Este distrito es sacudido desde hace dos años por las pugnas internas del poderoso cartel local.

La prensa local señala que una decena de influencers, algunos de ellos presuntamente relacionados con bandas criminales, han sido asesinados en los últimos años en Sinaloa.

Una moto con dos personas a bordo llegan al lugar d elos hechos y uno de ellos dispara contra el influencer Foto: x/@5amAzul

César Gastélum, oriundo de Sinaloa, logró consolidar una amplia base de seguidores en diversas plataformas digitales gracias a la creación de contenido orientado al entretenimiento.

A través de publicaciones que combinaban sketches de comedia, imitaciones, interpretaciones musicales y transmisiones en vivo, el creador de contenido mantenía una interacción constante con su comunidad, fortaleciendo el vínculo con quienes seguían de cerca su trabajo.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento, junto con el material obtenido durante la transmisión en vivo, quedaron incorporadas como parte de las evidencias que serán examinadas por las autoridades en el marco de la investigación.

Por su parte, las personas que se encontraban junto al creador de contenido resultaron ilesas. Sus testimonios serán clave para avanzar en las pesquisas y tratar de identificar a los responsables del ataque.

El influencer estaba transmitiendo en vivo cuando fue atacado por sicarios Foto: X/@5amAzul

Una vez fue reportado el hecho violento, funcionarios de la Fiscalía General del Estado se desplazaron hasta el lugar para adelantar las labores periciales y los procedimientos judiciales correspondientes, además de abrir e integrar la respectiva carpeta de investigación.

Mientras tanto, uniformados de la Policía Estatal y efectivos del Ejército participaron en el operativo de seguridad, acordonando el sitio y garantizando la preservación de la escena durante las primeras actuaciones adelantadas por las autoridades.