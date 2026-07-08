Estados Unidos identifica al sucesor del temido Mencho y ofrece millonaria recompensa por su captura

Los servicios de inteligencia estadounidenses han identificado al nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJGN), Juan Carlos Valencia, que sustituyó a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, abatido en febrero durante un operativo mexicano.

Valencia, alias el 03, nació en Estados Unidos y es heredero de un linaje conocido en el narcotráfico mexicano. Su padre, Armando Valencia, cofundó el Cártel del Milenio en el estado de Michoacán (centro), que durante años fue el enlace de grupos del crimen organizado colombianos.

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El gobierno estadounidense ofrece cinco millones de dólares por la captura de Valencia, de acuerdo a la guía del Centro Nacional de Contraterrorismo.

Puesta al día en junio de este año, la guía detalla que el CJGN cuenta en la actualidad con entre 15.000 y 20.000 miembros, distribuidos en el centro del país, entre ambas costas de México, con líderes regionales que “controlan operaciones diarias para el líder máximo del grupo, el estadounidense Juan Carlos Valencia González”.

Capo del narcotráfico Nemesio Oseguera "El Mencho" Foto: Foto: redes sociales

El CJGN utiliza “violencia extrema y medios intimidatorios” en su combate por el control de su territorio frente a su principal enemigo, el cártel de Sinaloa. El Mencho murió en Tapalpa, en Jalisco (oeste), en medio de grandes escenas de violencia. Su muerte provocó que miembros del cártel bloquearan carreteras y quemaran vehículos en dos tercios del país.

Dicha organización nació hacia 2010 de los restos del Cártel Milenio de los Valencia. Tras el fin del Mencho en febrero, el CJGN empezó a reorganizarse, y en abril las fuerzas mexicanas informaron que habían capturado a uno de sus posibles sucesores, Audias Flores Silva.

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Estados Unidos ofrecía también una recompensa de cinco millones de dólares por Flores Silva. Además, en mayo, un jurado federal amplió los cargos de acusación en Estados Unidos contra Audias Flores Silva, alias Jardinero, un líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) capturado y encarcelado en México.

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Acusado desde 2020 de tráfico de cocaína y heroína, el Jardinero pasó a ser acusado además de contrabando de metanfetamina, lavado de dinero y uso de armas. Flores Silva fue capturado el 27 de abril, escondido en un desagüe, cuando intentaba huir de un gran operativo para detenerlo en el estado de Nayarit, en el oeste de México.

Un gran jurado federal está compuesto por ciudadanos que escuchan los argumentos de la fiscalía general estadounidense antes de un juicio para determinar los cargos contra un acusado.

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“Jardinero creía que iba a asumir el control de la violenta organización terrorista extranjera CJNG tras la muerte de El Mencho. Estaba equivocado”, aseguró Terrance Cole, de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), citado en un comunicado.

*Con información de AFP.