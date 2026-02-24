Estos son los narcocorridos sobre la vida de alias El Mencho. Reconocidos artistas lo mencionaron en sus canciones

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ocurrida este domingo 22 de febrero en un operativo en Jalisco, no solo sacudió el tablero criminal en el occidente del país. También reavivó un fenómeno cultural que lo acompañó durante años, los corridos y narcocorridos que construyeron su figura como mito dentro de la llamada narcocultura.

El exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue mencionado o retratado en canciones de agrupaciones tradicionales del regional mexicano y también en los llamados corridos tumbados. Este es un repaso organizado por los intérpretes más conocidos que han hecho referencia al capo o a su organización.

Peso Pluma

Uno de los artistas mexicanos con mayor proyección internacional ha incluido referencias al Mencho en distintas canciones, aunque no siempre de manera directa.

En El 08, el cantante menciona: “Con las pruebas hablo, pregúntenle al señor Mencho”. En colaboración con Luis R. Conriquez, en “Su Casa”, hace alusión a las “cuatro letras”, en referencia al CJNG. También en “GTA”, junto a Conriquez y Jasiel Núñez, se escucha: “Y a la orden del señor, el de la M”, reforzando la simbología que rodea al capo.

Natanael Cano

Otro de los pioneros de los corridos tumbados, Cano ha hecho referencias al CJNG en varios temas. En “Proyecto X”, junto a Gabito Ballesteros, menciona al “M” y a territorios asociados históricamente con la organización, como Michoacán y Guadalajara. En “Lou Lou”, vuelve a aludir a las “cuatro letras” y al “señor de la M”, una fórmula recurrente para referirse a Oseguera sin nombrarlo explícitamente.

Luis R. Conriquez

Conriquez es otro de los intérpretes que más referencias ha hecho al líder del CJNG. En “Martes 13”, agradece al “compa M”, mientras que en colaboraciones como “Presidente”, junto a Cano y Ballestero, aparecen menciones indirectas al liderazgo del grupo criminal.

Los Alegres del Barranco

La agrupación sinaloense es una de las que más directamente retrató la figura de Oseguera. La primera gran mención fue en “Soy Mencho”, en colaboración con Norteño Push, que narra en primera persona el ascenso del capo desde Michoacán.

La otra es “El Dueño del Palenque”, otro de sus temas más difundidos, que hace referencia a estructuras armadas vinculadas al CJNG. Ambos corridos suman millones de visualizaciones en plataformas digitales.

Gerardo Ortiz

En 2017 lanzó “El M”, un corrido que no menciona directamente a Oseguera, pero que contiene referencias claras a la “Nueva Generación” y al estado de Jalisco. El tema fue interpretado por muchos seguidores como una semblanza del líder del CJNG.

Otros grupos y menciones directas

Agrupaciones como Enigma Norteño y Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho lanzaron canciones que sí nombran abiertamente a “El Mencho”, exaltando su figura y liderazgo dentro del CJNG.

Asimismo, bandas como Fuerza Regida, Calle 24, Juanpa Salazar y Los Originales de San Juan han hecho referencia a la organización en distintos temas.