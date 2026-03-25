La conocida actriz colombiana Johanna Fadul, famosa por sus papeles en series como Padres e hijos y Sin senos sí hay paraíso, habló recientemente sobre una de las etapas más difíciles de su vida personal y profesional. En una entrevista en el programa Buen día, Colombia del canal RCN, la mujer de Bogotá compartió sus experiencias de acoso y vulnerabilidad que sufrió durante su tiempo en México, país al que se mudó para hacer crecer su carrera.

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Según lo expuesto por la actriz, su decisión de mudarse a México estuvo motivada tanto por una relación sentimental de aquel momento como por la aspiración de crecer en una de las industrias del entretenimiento más competitivas de Latinoamérica. Fadul detalló que invirtió sus ahorros, aproximadamente cuatro millones de pesos en su momento, para establecerse. Sin embargo, tras la ruptura con su expareja, la actriz se encontró sola en un país desconocido, enfrentando el reto de sostenerse económicamente mientras buscaba una oportunidad en las pantallas mexicanas.

A pesar de las dificultades iniciales, la intérprete logró firmar con una agencia de representación y obtener los permisos de trabajo legales. “Nada me queda grande, yo puedo con lo que sea en la vida”, afirmó Fadul en la entrevista, subrayando la determinación que mantuvo para no desistir ante la adversidad logística y económica.

El punto más crítico de su relato se centró en la dinámica interna de ciertos sectores de la producción televisiva. Fadul describió situaciones en las que, según su testimonio, figuras con poder dentro del medio intentaron aprovecharse de su situación de vulnerabilidad. La actriz fue enfática al declarar su postura ética frente a estas propuestas: “Yo no me vendo por un trabajo. No me voy a acostar con nadie para conseguir un personaje”.

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Uno de los episodios narrados involucra a un productor de la cadena Televisa. Fadul relató que, durante una reunión de trabajo, fue objeto de conductas inapropiadas y comentarios que vulneraron su espacio personal. Ante el rechazo de la actriz, el productor habría respondido con una advertencia sobre la dureza del medio, sugiriendo que el camino al éxito bajo sus principios sería considerablemente más hostil.

La resiliencia de la actriz fue puesta a prueba durante meses, en los que sobrevivió con recursos limitados. En este contexto, la intervención de su hoy esposo, el actor y presentador Juanse Quintero, fue determinante. Según el relato, Quintero se contactó con ella a través de redes sociales para conocer su situación y la motivó a regresar al país, asegurándole que en el mercado colombiano encontraría el respaldo y las oportunidades que su trayectoria merecía.

Poco tiempo después, Johanna Fadul regresó a Colombia, donde no solo consolidó su carrera profesional, sino que también formó un hogar junto a Quintero.