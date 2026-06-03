Johanna Fadul sorprende al revelar que el padre de Abelardo de la Espriella fue quien la casó hace años

A propósito de la actual coyuntura electoral y el avance de las campañas tras los resultados de la primera vuelta, la actriz colombiana Johanna Fadul sorprendió a sus seguidores al revelar un detalle desconocido sobre su matrimonio con el también actor y presentador Juan Sebastián ‘Juanse’ Quintero. A través de sus redes sociales, la artista compartió que el encargado de formalizar su unión civil hace más de una década fue el abogado y notario Abelardo de la Espriella Juris, padre del conocido jurista y actual aspirante político.

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El anuncio ha despertado el interés de la opinión pública no solo por la coincidencia institucional, sino por el contexto de respaldo que diversas figuras del entretenimiento han manifestado en torno a la carrera del candidato De la Espriella.

De acuerdo con las publicaciones hechas en la cuenta oficial de Instagram de Johanna Fadul, la actriz desempolvó memorias de su enlace matrimonial civil. Al mostrar registros fotográficos junto al jurista senior, Fadul acompañó las imágenes con un texto directo: “quien hiba a creer que el señor abelardo de la espriella ‘papá’ nos iba a casar hace 12 años”.

Acto seguido, la actriz complementó la publicación con la frase “y ahora estamos firmes por la patria”, confirmando así su simpatía y participación activa en la jornada de votaciones del pasado 31 de mayo en apoyo al hijo del exnotario.

Abelardo de la Espriella Juris, padre del candidato, cuenta con una extensa trayectoria en el sector público y legal del país. Es abogado con especialización en derecho notarial y, a lo largo de su carrera, se ha desempeñado como notario en despachos clave de ciudades como Bogotá y Cartagena. Aunque la pareja Fadul-Quintero ha expuesto públicamente que el trámite legal se efectuó en la capital del país.

La conmemoración de este vínculo legal también trajo a colación los pormenores de una de las bodas más comentadas de la farándula nacional en su momento, celebrada el 11 de noviembre de 2015. Según han relatado los propios protagonistas en diferentes entrevistas, la ceremonia civil estuvo a punto de ser cancelada debido a un descuido: ambos olvidaron portar sus cédulas de ciudadanía al momento de presentarse ante el notario De la Espriella Juris.

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El incidente se tornó complejo debido a factores climáticos y de movilidad. La fecha coincidió con un puente festivo caracterizado por fuertes lluvias en Bogotá, lo que generó un colapso en las principales vías de la ciudad. Ante la imposibilidad de retornar a su residencia por el factor tiempo, la pareja tuvo que recurrir a la asistencia urgente de un tercero, quien se encargó de buscar los documentos y trasladarlos hasta el lugar de la diligencia para consolidar el matrimonio.

Además de Fadul, personalidades del entretenimiento como las presentadoras Cristina Hurtado, el conductor Hernán Orjuela, la actriz Juliana Galvis y la cantante de música popular Marbelle han manifestado de forma pública o mediante interacciones en redes sociales su afinidad o respaldo hacia la propuesta política de la campaña de Abelardo de la Espriella.