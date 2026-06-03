“Es hermosa”: El polémico respaldo de Marbelle a la valla publicitaria que muestra a Iván Cepeda sometido por De la Espriella

La cantante colombiana Marbelle ha vuelto a posicionarse en el centro de la discusión tras manifestar su apoyo explícito a una pieza de publicidad electoral. En la imagen compartida en la red social X se observa una representación gráfica del abogado y candidato Abelardo de la Espriella junto al candidato Iván Cepeda, acompañada del mensaje “#TigreEnPrimera”. La reacción de la artista ha reavivado el debate sobre los límites de la narrativa política en las plataformas digitales.

“Los tigres no salimos a destruir”: Marbelle arremetió contra jóvenes marchantes que apoyaron a Iván Cepeda

En el diseño de la pieza electoral se muestra una composición visual donde la figura de De la Espriella aparece en una postura de sometimiento físico sobre el candidato Iván Cepeda.

Al difundirse la imagen en las plataformas digitales, Marbelle replicó la publicación original sumando un mensaje de aprobación: “Que la pongan en cada esquina. Es hermosa”. El comentario de la intérprete de tecnocarrilera provocó de inmediato una oleada de interacciones, divididas entre sectores que respaldan su postura de oposición y usuarios que cuestionan el tono de la campaña.

Que la pongan en cada esquina !

Es hermosa !!!!😍 https://t.co/zf4YBVzrwe — MARBELLE (@Marbelle30) June 3, 2026

Horas antes de que se conociera el pronunciamiento de Marbelle, Iván Cepeda ya había fijado una posición pública respecto a la misma valla a través de su cuenta oficial en X. El congresista catalogó la pieza publicitaria como un acto de confrontación desmedida.

“VIOLENCIA POLÍTICA. En democracia podemos tener diferencias intensas con nuestros contradictores. Podemos debatir con firmeza, confrontar ideas y defender con convicción nuestras posiciones”, manifestó Cepeda en su publicación.

VIOLENCIA POLÍTICA



En democracia podemos tener diferencias intensas con nuestros contradictores. Podemos debatir con firmeza, confrontar ideas y defender con convicción nuestras posiciones.



Pero nunca debemos apelar a la violencia. Ni la violencia simbólica que siembra miedo y… pic.twitter.com/gXfZSkqgkI — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 3, 2026

El candidato del Pacto Histórico hizo un llamado a sus simpatizantes para evitar caer en provocaciones discursivas: “Nunca debemos apelar a la violencia. Ni la violencia simbólica que siembra miedo y resentimiento, ni la violencia física que pretende destruir a otros. Hago un llamado sincero a quienes nos acompañan y respaldan nuestro proyecto: no se dejen arrastrar por el odio o la provocación. Respondamos a la agresión con argumentos, a la mentira con la verdad y a la violencia con la serenidad. Es la fuerza de la democracia”, concluyó el candidato.

Este cruce de declaraciones no constituye un hecho aislado, Marbelle ha mantenido una postura de permanente confrontación frente a los sectores de centro-izquierda en el país.

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El pasado 2 de junio, la artista ya había acaparado la atención de los internautas tras referirse en términos despectivos a un grupo de ciudadanos y jóvenes que salieron a marchar pacíficamente en respaldo a las propuestas legislativas de Iván Cepeda. En dicha oportunidad, la cantante utilizó el calificativo de “hienas” para describir a los manifestantes, argumentando de manera paralela que “los tigres no salimos a destruir”.

Hasta el momento, el equipo de campaña de Abelardo de la Espriella no ha emitido un comunicado oficial aclarando si la valla corresponde a una pauta formal o si se trata de una publicación desligada de la campaña. El debate permanece abierto en redes sociales, reflejando el clima de polarización que caracteriza la antesala de los comicios en Colombia.