“Los tigres no salimos a destruir”: Marbelle arremetió contra jóvenes marchantes que apoyaron a Iván Cepeda

La cantante colombiana Marbelle volvió a situarse la conversación política en redes sociales y, como ya ha pasado en otras ocasiones, no lo hizo precisamente con sutileza, tras publicar una serie de mensajes descalificatorios contra el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y los jóvenes que apoyan su aspiración. Las declaraciones se producen en el marco de una reñida campaña hacia la segunda vuelta electoral, programada para el próximo 21 de junio de 2026, donde Cepeda competirá contra el abogado y candidato Abelardo de la Espriella.

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El detonante de la reacción de la intérprete de música popular fue un video compartido por Iván Cepeda en su cuenta de la red social X. En la pieza audiovisual se registraba una movilización de ciudadanos en Bogotá respaldando su propuesta de cara al balotaje.

“Saludo a la juventud de Colombia que esta noche sale pacíficamente a las calles a proteger la vida y la democracia. Con su valentía y firmeza derrotaremos a De la Espriella y a la extrema derecha en segunda vuelta”, escribió el candidato de izquierda en su publicación.

SALUDO A LA JUVENTUD DE COLOMBIA



Saludo a la juventud de Colombia que esta noche sale pacíficamente a las calles a proteger la vida y la democracia.



Con su valentía y firmeza derrotaremos a De la Espriella y a la extrema derecha en segunda vuelta. pic.twitter.com/xsEtXpNGL5 — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 2, 2026

A las pocas horas, la artista reconocida por ser una opositora activa del actual gobierno de Gustavo Petro y de los movimientos de izquierda en el país, replicó el mensaje utilizando un lenguaje confrontativo y violento hacia el candidato y los manifestantes.

El primer mensaje de la intérprete de Collar de perlas se dio en las horas de la mañana, en la publicación escribió: “Pura mierda fétida !! Pensé que eran zombies en descomposición”, acompañado de un emoji de carcajadas.

Pura mierda fétida !!



Pensé que eran zombies en descomposición 🤣 https://t.co/Vc65OhfzHy — MARBELLE (@Marbelle30) June 2, 2026

Entre los calificativos empleados por la cantante destacaron expresiones despectivas sobre el aspecto físico del aspirante presidencial, así como adjetivos dirigidos a restarle legitimidad y volumen a la movilización ciudadana en la capital colombiana.

En sus mensajes, Marbelle no solo descalificó las marchas al calificarlas como “montoneras” compuestas por un grupo reducido de personas, sino que también marcó una clara línea de diferenciación social y laboral respecto a quienes protestan en las calles.

Minutos más tarde hizo la siguiente publicación, en la que se posiciona como fiel seguidora de las ideas de Abelardo de la Espriella, el candidato al que respaldó desde el principio de su campaña a pesar de ser seguidora del Centro Democrático y las ideas del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La artista escribió: “LOS VERDADEROS GANADORES , LOS TIGRES NO SALIMOS A DESTRUIR… NOSOTROS SALIMOS A TRABAJAR Y A VOTAR! Los tigres no nos juntamos con la HIENAS que COMEN MIERDA Y SE RÍEN !“.

LOS VERDADEROS GANADORES , LOS TIGRES NO SALIMOS A DESTRUIR…

NOSOTROS SALIMOS A TRABAJAR Y A VOTAR!



Los tigres no nos juntamos con la HIENAS que COMEN MIERDA Y SE RÍEN ! — MARBELLE (@Marbelle30) June 2, 2026

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Este cruce de declaraciones ocurren en un contexto político altamente polarizado y con un margen estrecho entre los dos competidores. De acuerdo con los datos oficiales de la Registraduría Nacional tras la primera vuelta electoral, Abelardo de la Espriella lideró la votación con el 43,74 % de los sufragios, seguido de cerca por Iván Cepeda, quien consolidó un 40,90 %. Con una participación ciudadana que rondó el 57 %, el país definirá el rumbo institucional entre la continuidad del modelo de izquierda o un giro hacia la derecha.