El comediante colombiano Camilo Díaz, conocido en el entorno digital como ‘Culotauro’, confirmó a través de sus redes oficiales la suspensión inmediata de la quinta temporada del proyecto Por la ventana Podcast, así como su decisión de abandonar el país. De acuerdo con lo expuesto por el creador de contenido, la determinación responde a una serie de presiones e intimidaciones que ya fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes.

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La preocupación en torno a la seguridad del comediante y su equipo de trabajo escaló luego de que se emitiera un comunicado formal a través de su cuenta de Instagram. En la publicación, Díaz argumentó que el entorno para ejercer su labor se tornó insostenible en las últimas semanas.

“Soy Camilo Díaz ‘Culotauro’ y desde el 21 de junio he estado recibiendo amenazas y presión para no comunicarme libremente; todas las razones ya entregadas a la Fiscalía. Por este motivo he decidido finalizar de forma inmediata la producción de capítulos en la 5ta temporada de ‘Por la ventana Podcast’”, detalló el creador.

En el mismo texto, el equipo de producción del formato digital aclaró que la medida busca salvaguardar la integridad de los colaboradores y de los invitados que asisten regularmente al programa. “Queremos hacerlos reír, pero no pondremos en riesgo a nuestros invitados y artistas. Lamentamos finalizar así este proyecto”, añadieron en la comunicación, donde se precisó que la Fiscalía General de la Nación ya adelanta las investigaciones pertinentes para determinar el origen de los mensajes intimidatorios.

El cese de actividades de Por la ventana Podcast se produce en un escenario de alta tensión en redes sociales, coincidiendo con la difusión de contenidos de sátira política. A pesar de que el primer comunicado de prensa no detallaba explícitamente un cambio de residencia, el comediante posteriormente ratificó su salida de Colombia mediante una publicación directa en sus historias de Instagram.

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“Nada es para siempre, todo se transforma; me iré del País a buscar raspones en otras tierras, les agradezco por ser tan chimbas. No dejaré de hacer chistes, en este punto no puedo pensar en el ‘Éxito’ de un programa si está en juego la seguridad de mis amigos y la gente que con amor decide subirse”, manifestó Díaz.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación no ha emitido un pronunciamiento público oficial. La versión sobre el origen de las amenazas y los presuntos vínculos con sectores afines a las figuras públicas mencionadas provienen estrictamente de las declaraciones del comediante y de las lecturas de sus seguidores en redes sociales.