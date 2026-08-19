Números de la suerte de Walter Mercado para el 19 de agosto: señales para los 12 signos

Día a día son muchas las personas que esperan mejorar su situación económica, y es por esto que recurren a participar activamente en diversos sorteos de juegos de azar como lo son los chances y las loterías.

Muchos de los creyentes de las energías ponen su fe en Walter Mercado, un fallecido vidente puertorriqueño que dejó en manos de sus familiares algunos mensajes para sus seguidores dependiendo de su signo zodiacal.

Para el 19 de agosto, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, compartió los números mágicos para quienes esperan llevarse el premio gordo.

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo. Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El momento invita a compartir la felicidad con las personas más cercanas. Las amistades verdaderas tendrán un papel importante, mientras las experiencias relacionadas con el arte, la cultura y los viajes pueden abrir nuevas perspectivas.

Números de la suerte: 11, 40 y 15.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Las amistades serán una fuente importante de apoyo. Después de experiencias complicadas en el amor, será conveniente avanzar con calma y evitar compromisos apresurados. Analizar bien una relación antes de dar el siguiente paso permitirá tomar mejores decisiones.

Números de la suerte: 19, 5 y 36.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La vida social, familiar, sentimental y laboral reclamará atención al mismo tiempo. Será fundamental establecer prioridades, cuidar la alimentación y mantener una rutina de ejercicio para evitar el agotamiento físico y emocional.

Números de la suerte: 33, 12 y 49.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El pasado comienza a quedar atrás y se abren posibilidades en el amor y el trabajo. También podrían despertar talentos relacionados con el arte, la música o el baile. Estudiar y continuar desarrollando nuevas habilidades será favorable.

Números de la suerte: 8, 29 y 6.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Será importante recuperar el control sobre las decisiones personales y profesionales. Los cambios en el estilo de vida, los negocios y las relaciones podrían tomar fuerza. Prepararse y adquirir nuevos conocimientos ayudará a construir un futuro más prometedor.

Números de la suerte: 33, 27 y 10.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El corazón tendrá mucho que decir, pero será necesario mantener los pies sobre la tierra. La seguridad personal será clave para controlar los celos y comprender mejor los sentimientos dentro de una relación.

Números de la suerte: 25, 11 y 1.

Estos son los números de la suerte de Walter Mercado. Foto: 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La ambición y las ganas de triunfar pueden abrir puertas, aunque será necesario escuchar los consejos de personas cercanas. Exigirse demasiado en el trabajo podría terminar afectando el equilibrio personal.

Números de la suerte: 25, 10 y 16.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Una persona cercana podría ofrecer consejos importantes para afrontar asuntos relacionados con el amor y las finanzas. Después de dificultades económicas, comienza una etapa que favorece un manejo más responsable del dinero.

Números de la suerte: 44, 23 y 11.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Pensar antes de actuar será fundamental. Evitar respuestas impulsivas y mantener la paciencia permitirá superar situaciones complicadas sin afectar relaciones importantes. El equilibrio será su mejor herramienta.

Números de la suerte: 4, 39 y 12.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La disciplina ayudará a organizar proyectos y mejorar diferentes aspectos de la vida. El panorama social estará activo y también podrían aparecer novedades interesantes en el terreno amoroso.

Números de la suerte: 19, 21 y 8.

Estos son los números de la suerte del reconocido astrólogo. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Será necesario aprender a ayudar sin permitir abusos. Algunos problemas familiares que provocaron preocupación durante años podrían comenzar a resolverse. Quienes contemplan una mudanza encontrarán un momento favorable.

Números de la suerte: 5, 22 y 9.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Las relaciones sentimentales adquieren mayor intensidad. Cumplir las promesas y mantener la disciplina en los hábitos de alimentación y ejercicio será importante. Las ideas nuevas también deberán pasar de la imaginación a la acción.

Números de la suerte: 18, 3 y 30.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.