Hay colombianos regados por todo el mundo destacándose. Tanto en Europa como en Sudamérica, los nacionales se hacen sentir y uno que lo hizo fuerte en las últimas horas fue el delantero Dairo Asprilla.

El chocoano, que en el pasado mercado salió de Atlético Nacional al no tener cabida en el plantel verdolaga, marcó uno de los golazos de la jornada en la Copa Sudamericana.

Como hizo ese gol Dairon Asprilla en el Morumbi pic.twitter.com/bfNWFXfdT3 https://t.co/vzVH3w0Bd1 — Jecontento (@Jecontent00) August 19, 2026

El escenario fue el mítico estadio Morumbí, donde oficia como local São Paulo. Allí, cuando transcurría el minuto 60, el delantero hizo conexión con sus compañeros, armaron entre todos una triangulación y Asprilla no dudó de su potencia para pegar de lejos.

Fue un remate a más de 30 metros que, desde que salió, tomó destino de arco. En el trayecto, la esférica fue agarrando velocidad hasta que se clavó en el ángulo izquierdo del pórtico, al que el portero no logró llegar.

Esta anotación dio cuenta de que el nivel de Asprilla sigue estando en lo alto, a pesar de que en Nacional no hubiera tenido las oportunidades suficientes para demostrarlo.

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Infortunadamente para los dirigidos por el colombiano Alejandro Restrepo, Bolívar no logró remontar la serie con el gol de Asprilla; esta se terminó definiendo por 4-2 a favor de los paulistas.

Al atacante, la eliminación le deja un sabor amargo luego de haber sido goleador de los suyos en los últimos tres partidos de la competencia internacional.

Contra Gremio en los playoffs, anotó tanto en la ida como en la vuelta. Frente a São Paulo se volvió a reportar y llegó la cifra de tres goles en la Sudamericana. En el torneo local de Bolivia festejó cuatro veces en siete partidos jugados.

Más goles colombianos

El elenco tricolor paulista, con el marcador a su favor, logró clasificar a la siguiente ronda, donde se medirá en un clásico del continente con Boca Juniors de Argentina, que le ganó a Recoleta en Paraguay.

Sebastián Villa fue protagonista para los de Buenos Aires al marcar uno de los tantos de la victoria por 0-4 en condición de visitantes (global de 1-7).

🇨🇴 GOOOL de Sebastián Villa. El colombiano marcó el 2-0 de #BocaJuniors en su visita a #Recoleta, al 43’, por Sudamericana pic.twitter.com/nFAOFGoIHR — Pipe Sierra (@PSierraR) August 18, 2026

Dicho atacante en su celebración pidió disculpas a la afición del Xeneize, por lo que fue un pasado algo turbio. Ahora, en su segundo ciclo, se ha comprometido a enfocarse en el campo de juego para ganar de nuevo los corazones de los hinchas.

São Paulo vs. Boca Juniors en cuartos

El tricolor paulista había hecho los deberes hace una semana cuando consiguió un empate 1-1 en los 3.600 metros de altitud de La Paz y en su casa, el Morumbí, no tuvo piedad de Bolívar.

Luciano, a los 18 minutos, abrió el marcador para São Paulo, pero Dairon Asprilla igualó para el Bolívar a los 61 minutos con un golazo, un zapatazo desde fuera del área que se clavó en un ángulo.

Seis minutos después, gracias a un penal advertido por el VAR, el argentino Jonathan Calleri volvió a adelantar al São Paulo.

A los 76 minutos, José Sabino, de cabeza, anotó el 3-1 final para los dirigidos por el exseleccionador brasileño Dorival Júnior.

*Con información de AFP.