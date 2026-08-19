Cámara captó lo que Muslera dijo de Wilmar Roldán tras el tenso cara a cara: indignado a tope

Durante la noche del martes pasado se jugaron más partidos de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En acción entraron clubes como Fluminense, Universidad Católica, Deportes Tolima, Estudiantes de La Plata, entre otros de relevancia en el continente.

También hubo presencia colombiana con árbitros como Wilmar Roldán. Dicho juez estuvo presente en la clasificación de Estudiantes como visitante ante el elenco chileno de Universidad Católica.

Si bien el partido y serie fue ganada con total tranquilidad por los argentinos, el juez colombiano y el golero uruguayo, Fernando Muslera tuvieron un altercado entre sí.

En medio de un desacuerdo que tuvieron sobre una decisión del partido se les vio cruzarse cara a cara. Uno defendía su postura y el otro la confrontaba, quedando un ambiente tenso entre ambos hasta que acabó el partido.

¿ROLDÁN NO SALUDÓ A MUSLERA? Atención a esta secuencia entre el arquero de Estudiantes y el árbitro del partido ante U. Católica luego de la goleada 3-0 del Pincha en la vuelta de los octavos de final.



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Justo fue con el pitazo final que se presentó el reclamo de Muslera por el actuar de Roldán con él. Una cámara captó al charrúa denunciando la falta de respeto del pito nacional: “A mí no me saludó, es un desastre... horrible, horrible”.

A lo que hacía referencia Muslera era a que después del partido como habitualmente pasa todos los jugadores se acercan a despedirse del cuerpo arbitral y allí, Wilmar Roldán lo ignoró por completo. Eso le generó la indignación a Muslera la cual le manifestó a un compañero suyo.

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Más episodios de Roldán

En los últimos meses Wilmar Roldán ha protagonizado varias escenas con jugadores que son referentes del balompié en Sudamérica.

Hace menos de un mes se le vio tener otra situación similar como la que aconteció con Muslera, pero en esa oportunidad con Leandro Paredes de Boca Juniors en un partido de Copa Sudamericana.

Para el futbolista, una decisión del juez no había sido correcta; por ello le protestó diciéndole: “Se lo lleva por delante”.

La lectura de labios entre Paredes y Roldan



“TE CREES VIVO?”😳 pic.twitter.com/WfnT9UiSC4 — Expe (@Expefutbol) July 31, 2026

Ante dicha determinación, luego quedó registrado en cámaras que Roldán intentó apartar a Leandro; el jugador no se dejó intimidar y cargó contra el colombiano: “¿Empujando porque te crees vivo, ¿no?”.

Ahí fue donde más tomó vuelo la discusión; a ambos se les notaba molestos, pero Paredes decidió dejar la escena para evitar que lo amonestaran. Antes, le dijo a Wilmar: “Dale, dale. Cagón”.

Roldán, de lejos, tenía en la mira a Paredes, mientras discutía con otros jugadores de Boca: “No me toques. Qué te crees, a mí no me toques”, expresó Paredes.

Aunque en la transmisión se pudo ver lo que se dijeron, cuentas dedicadas a la lectura de labios sacaron a relucir todo lo que se expresaron entre sí. Esto se viralizó rápidamente en redes sociales.

Para ese momento expertos arbitrales llegaron a decir que el árbitro cafetero podría recibir algún castigo de parte de Conmebol. Hasta la fecha no se ha conocido nada y, por el contrario, sigue siendo designado para partidos de gran importancia a nivel continental