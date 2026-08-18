Deportes Tolima se acerca a otra decepción de Colombia en la Copa Libertadores: IDV mostró grandeza y le superó

Deportes Tolima fue local en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Independiente del Valle de Ecuador. El equipo de Quito consiguió un triunfo por 1-0 en el estadio Murillo Toro de la ciudad de Ibagué y tomó ventaja en la serie, mientras que el equipo colombiano se acerca a una nueva decepción internacional para el país.

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El único gol del encuentro fue marcado por Arón Rodríguez al minuto 11, resultado que le permite a Independiente del Valle afrontar con cierta ventaja el partido de vuelta en Quito, donde buscará asegurar su clasificación a los cuartos de final. Deportes Tolima intentó el empate, pero si no era la mala definición, el portero Aldair Quintana se lucía con sus atajadas y se muestra ante Néstor Lorenzo.

Con esta victoria clave, Independiente Del Valle consiguió su primer triunfo en Colombia en la historia de la Copa Libertadores y quedó a un paso de avanzar de ronda y volverse a ver en los cuartos de final. Para ello, deberá mantener la ventaja obtenida en Ibagué de un gol. Podrá contar con el apoyo de su gente.

Más derrotas de los colombianos en la Conmebol

La derrota deja a Deportes Tolima en una situación complicada y suma otra derrota de un equipo colombiano en el torneo. El club ‘Pijao’ fue el único que pudo avanzar de fase, ya que Independiente Medellín y Santa Fe fueron terceros en sus grupos y pasaron a un repechaje de Copa Sudamericana. Junior de Barranquilla, actual bicampeón en la Liga Betplay, fue último de su zona y se quedó sin ningún avance en el torneo.

Tolima vs. IDV Foto: Oficial Tolima

Si vamos a la Copa Sudamericana, un club grande como Atlético Nacional se quedó en la fase previa, así como el Bucaramanga. Millonarios y América de Cali avanzaron a grupos, pero no lograron pasar de fase en grupos donde se veían como favoritos.

De esta manera, al Tolima le queda una bala en Quito para intentar algo que parece épico ante un IDV acostumbrado a jugar estos torneos y en estas instancias.

Turno para Santa Fe en la Copa Sudamericana

Tras Tolima, Santa Fe, luego de moverse masivamente en la última semana convocando a hinchada y amigos para recolectar insumos y atender la emergencia por el terremoto en el suroccidente del país, tendrá su turno en la Copa Sudamericana y con casa llena recibirá a River Plate, en la ida por los octavos de final.

El club bogotano viene de eliminar a Caracas en los playoffs y ahora sueña con dar el batacazo ante uno de los gigantes del continente y favorito en la Copa Sudamericana. Para eso, el técnico Pablo Repetto pondrá lo mejor que tiene a pesar de la ausencia de Andrés Mosquera Marmolejo en el arco y Víctor Moreno en la defensa.