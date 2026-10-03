¿James Rodríguez de vuelta en la Selección Colombia? Piden su regreso tras el reciente rendimiento de la Tricolor

El nuevo ciclo de la Selección Colombia ha tenido varias dudas por parte de fanáticos de la tricolor, al observar cómo durante esta fecha FIFA, el conjunto de Néstor Lorenzo ha presentado un rendimiento cuestionable.

Así evaluó Néstor Lorenzo la fría caída de Colombia contra Paraguay: “Estamos en construcción”

Tras sus primeros dos encuentros durante este parón de selecciones, Colombia no ha podido conocer lo que es la victoria, luego de haber empatado ante México 1-1 y recientemente caer ante Paraguay por 1-0. Este desempeño ha traído sobre la mesa varios aspectos, entre ellos la falta de un creador para buscar espacios y concretar en portería contraria.

Colombia no encontró el resultado esperado durante sus dos compromisos de esta fecha FIFA. Foto: AFP

Por ello es que figuras del entorno deportivo han compartido su deseo de volver a ver a uno de los referentes más importantes de la Selección, siendo este nada más ni nada menos que James Rodríguez.

El mediocampista de Atlético Nacional ha demostrado que aún puede competir en el nivel más alto, tras los últimos encuentros que ha disputado con el conjunto verdolaga.

Su más reciente encuentro ha sido para muchos el mejor que ha tenido desde que porta la camiseta verde, al ser su primer partido como titular y participando en el esquema ofensivo del club para imponer una gran victoria por 3-1 ante Junior de Barranquilla.

James fue clave para el resultado, participando en la jugada del primer gol y asistiendo a Andrés Felipe Román para el segundo tanto. Además, mantuvo una buena conducción de balón para la generación de juego de Nacional.

Si bien el mediocampista ya anunció hace unos días el retiro de su selección, algunos periodistas deportivos no ven con mal ojo el regreso del ‘10’ teniendo en cuenta las carencias que se presentan hoy en la Selección Colombia.

El rendimiento de James Rodríguez con Atlético Nacional generó opiniones sobre la posibilidad de verlo nuevamente con Colombia. Foto: NurPhoto via AFP

Para Eduardo Luis, si James sigue manteniéndose en un buen momento con Atlético Nacional, no debería descartarse una alternativa para verlo de nuevo portando la camiseta del país.

“Si James está, no tenemos jugadores así en la Selección. No tenemos jugadores así en la Selección”, aseguró el narrador en diálogo con Juan Felipe Cadavid en La FM.

Su explicación está planteada en que el volante ha vuelto a conseguir ritmo competitivo tras su llegada al “Rey de Copas”, indicando que el caso más reciente con Junior demuestra que aún está para ofrecer más a nivel internacional.

“James la va a romper con Nacional, ya lo demostró. Apenas va agarrando ritmo, la va a totear con Nacional”, añadió.

No obstante, para Juan Felipe Cadavid, el nivel que se presenta en la liga colombiana es bastante diferente al que se observa en encuentros de selección.

“No hay una selección hoy en el mundo con la que nosotros nos tengamos que medir que le dé los espacios que en el fútbol colombiano le dio ayer Junior a James”, comentó.